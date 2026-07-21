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全球貿易雪上加霜 巴拿馬運河將限縮船舶通行

編譯吳孟真／綜合外電
由於聖嬰現象導致水源供給吃緊，巴拿馬運河25日起將削減部分船舶通行數量。（歐新社...
由於聖嬰現象導致水源供給吃緊，巴拿馬運河25日起將削減部分船舶通行數量。（歐新社）

由於關鍵水源供水吃緊，巴拿馬運河將削減部分船舶預約通行數量，在中東地區航運壅塞擾亂貨運流動仍未解除之際，全球貿易又面臨新難題。

航運代理商Norton Lilly表示，巴拿馬運河管理局（PCA）將暫停部分船舶通行預訂機制，原因之一是，聖嬰現象恐將來襲，導致該運河賴以調整船閘水位的加通湖水位降低、水源流量減少。

Norton Lilly在官網公告，鑑於加通湖目前及預估水位，巴拿馬型船閘（Panamax locks）所謂「第三時段」的每日競標，將自25日起暫停，直至另行通知。如此一來，每日可預約通行的船舶數量將從36艘減至34艘，第一及第二時段的名額競爭也會加劇，而尚未確認預約的船隻，恐面臨「更大挑戰」。

此時正值全球其他航運咽喉接連受阻。美伊戰爭爆發後，荷莫茲海峽航運幾近停擺，而獲伊朗支持的葉門胡塞武裝組織20日則宣布，對沙國實施海上封鎖，也揚言威脅行經紅海曼德海峽船隻，恐讓這條替代航道也陷入危機。

日本Weathernews數據顯示，在2023至2024年上次聖嬰現象期間，巴拿馬運河每月通行船舶數量，從2022年12月的1,523艘高點，降至2024年2月的1,054艘低點。另據PCA，加通湖目前水位略低於7月的五年平均，且未來數月預料持續下降。

精華 FAQ

  • 主要原因是加通湖水位偏低，運河可用水源吃緊，影響船閘調整水位的能力；同時預期聖嬰現象來襲，未來數月水位恐進一步下降，因此管理局決定先減少預約名額。

  • Norton Lilly指出，巴拿馬型船閘的「第三時段」每日競標將暫停，直到另行通知；每日可預約通行船舶數也會從36艘減至34艘，第一及第二時段的競爭將更激烈。

  • 巴拿馬運河是重要海運咽喉，通行縮減會延長等待時間並打亂貨物流動；在荷莫茲海峽與紅海航路也出現風險之際，全球貿易面臨更多替代航道不足的壓力。

巴拿馬運河 荷莫茲海峽

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