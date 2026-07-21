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AI交易近來震盪劇烈 這國股市意外成避風港

編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲股市S&P/ASX 200指數，有望連續兩個月表現優於「MSCI亞太指數」。...
澳洲股市S&P/ASX 200指數，有望連續兩個月表現優於「MSCI亞太指數」。 （路透）

最近幾個月人工智慧（AI）交易導致的大幅波動席捲亞太股市，沒想到澳洲股市成了新興的避風港。

澳洲股市基準指數S&P/ASX 200，現正朝著連兩月表現超越「MSCI亞太指數」的道路邁進。這是2024年11月以來最長的連勝。亞太股市指標的「MSCI亞太指數」，因原先的推升主力半導體股一再下挫，本月延續6月跌勢。彭博新聞指出，只要這種趨勢仍在，澳洲更具防禦力的股市，或將繼續受到投資人青睞。

澳洲股市在AI交易大熱之時，因為欠缺對晶片製造商的投資，一度被認為是一大缺點。如今南韓日本、台灣半導體股價挫跌，反而是展現韌性的主要來源。

澳洲股市未直接曝險於半導體製造，但是能提供投資人間接自AI熱潮獲益，正符合目前投資人仍想續追AI題材、卻希望避免半導體股票波動的情緒。澳洲股市現在表現最好的股票族群之一，就是資料中心的營運商。

另外，隨著AI建置，對於銅、鋁以及其他大宗商品的需求增加，澳洲相關的礦業公司亦被預期可以從中受惠。

不過，分析師提醒，澳洲內需市場因油價上升、擔心通膨升高正在轉弱；利率交換市場顯示，澳洲央行年底前再升息1碼的機率高達85%。成長放緩加上央行可能升息，會是未來六個月抑制澳股表現的兩大因素。

精華 FAQ

  • 因澳洲股市未直接曝險於半導體製造，較少受晶片股大跌拖累，卻能透過資料中心與資源股間接受惠AI投資熱潮，形成相對防禦的特性。

  • 澳洲S&P/ASX 200正朝連2個月表現優於MSCI亞太指數邁進，這將是2024年11月以來最長連勝；反觀亞太指數則受半導體股續跌拖累。

  • 分析師提醒，澳洲內需因油價上升與通膨疑慮轉弱，加上市場預期澳洲央行年底前再升息1碼機率達85%，成長放緩與升息都可能壓抑股市。

南韓 日本 澳洲

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