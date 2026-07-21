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若紅海也被封鎖 油價恐再破百元 亞洲煉油廠首當其衝

編譯葉亭均／綜合外電
葉門漁民在曼德海峽上航經一艘商船。(美聯社)
葉門漁民在曼德海峽上航經一艘商船。(美聯社)

荷莫茲海峽商船頻頻遇襲之際，如果葉門青年運動武裝組織（胡塞）成功封鎖連接紅海上的曼德海峽，可能會導致中東兩大原油航運通道面臨「雙峽危機」，甚至引發國際油價重新「破百」，亞洲煉廠料也將首當其衝，並加劇全球經濟壓力。

伊朗結盟的青年運動發言人周一（20日）宣布，將對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖。若紅海南端出入口遭關閉，將切斷沙國用來替代荷莫茲海峽的輸出的原油海運要道，直接衝擊沙國透過紅海港口延布港（Yanbu）出口的原油。

大宗商品研究公司Kpler數據顯示，沙國為了避開荷莫茲風險，自4月以來，已將每日從延布港出口的原油與燃料提升至平均超過450萬桶，其中約70%運往亞洲。

彭博分析師則估計，目前約400萬桶，相當占全球供應量4%的原油通過這條航線，根據彭博的標準彈性係數，即供應減少1%、價格上漲4%，若紅海航線被封鎖，油價可能重返每桶100美元以上。

布蘭特油價今天盤中跌0.5%，報每桶88.73美元。今年油價最高曾達每桶126美元，仍低於2008年創下的歷史高點147美元。

曼德海峽連接紅海與印度洋亞丁灣，是中東、歐洲與亞洲之間原油及燃料運輸重要航線。亞洲與中東運往歐洲的柴油與航空燃油供應，也通常會經曼德海峽。自2023年青年運動開始攻擊紅海商船以來，許多船隻已改道繞行非洲好望角，使全球貿易成本增加、運輸時間延長。

Kpler商品研究主管史密斯說，依賴這些原油的亞洲煉油商可能面臨約一個月的延遲，因為油輪將被迫繞行好望角，「第一個月的影響將非常巨大」。

這種中斷將造成物流瓶頸，原因是滿載的超大型油輪無法通過蘇伊士運河，而連接紅海與地中海的埃及蘇伊士-地中海輸油管容量有限且固定，無法快速增加輸送量。

Stratas Advisors顧問公司總裁佩西表示，影響將遠遠超出石油市場，「也將削弱整個全球經濟，在某個時間點，甚至可能導致全球經濟衰退」。

佩西說，油價可能重新突破每桶115至120美元，同時，由於船舶必須繞行非洲，航運費與保險費用也將上升。

精華 FAQ

  • 最直接受衝擊的是沙烏地阿拉伯透過紅海延布港外運的原油，以及經曼德海峽往歐洲、亞洲運送的油品航線，將形成中東原油運輸的雙重壓力。

  • 因約400萬桶、約占全球供應4%的原油通過這條航線，若供應中斷，依彭博的彈性估算，供應減少1%可能推升價格4%，油價可能回到每桶100美元以上。

  • 亞洲煉油商高度依賴經紅海運入的原油，一旦船舶被迫繞行好望角，供油可能延遲約1個月，且運費、保險費上升，進一步壓縮煉油與物流成本。

油價 伊朗 荷莫茲海峽

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