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整理包／伊朗戰事打5個月 油價為何沒失控？五大原因一次看

編譯季晶晶／綜合外電
美國的伊朗戰事開打後，油價並未如預期飆漲。(路透)
美國的伊朗戰事開打後，油價並未如預期飆漲。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國壓低需求，美國增產與釋儲緩和供應衝擊。
  • 重點二：川普頻喊和平協議打亂多頭，市場新聞疲乏。
  • 重點三：荷莫茲海峽流量回升，加上現貨供應充裕。

美國與以色列2月底和伊朗開戰時，分析師一度預測，全球五分之一石油供應恐因荷莫茲海峽受阻而中斷，油價可能飆至每桶150美元，甚至200美元。但布蘭特原油期貨最高僅約126美元，低於2008年的147美元歷史高點；從2月28日開戰到川普6月11日叫停空襲，均價僅101美元，7月初更一度跌回戰前的70美元水準。

以下是油價迄今尚未失控的五大原因：

中國壓低需求：全球最大原油進口國中國，6月進口量降至近10年最低，同時限制燃料出口、推廣電動計程車，石化業也縮減加工規模。

美國提高產量：全球最大產油國美國，4月產量達到每日1,393萬桶，創歷史新高，並參與國際能源總署（IEA）3月協調的4億桶戰略石油儲備釋出，緩解供應衝擊。

川普打壓多頭：川普多次就荷莫茲海峽和平協議表態，打亂多頭布局，交易員因憂心行情反轉而縮手。基金持有的布蘭特原油期貨多頭部位在7月初降至年內最低，7月14日當周雖出現六個月來最大增倉，但仍較3月底的六年峰值低逾50%。Saxo Bank大宗商品策略主管Ole Hansen表示，市場出現新聞疲乏，使新消息的價格影響力減弱。

荷莫茲海峽流量回升：波灣最大石油出口國沙烏地阿拉伯大幅增加從紅海延布港出口石油，部分抵消荷莫茲海峽中斷造成的缺口。海峽運輸6月曾短暫恢復，但7月戰火重燃後，船舶通行量再度下降。

現貨供應充裕：實物原油現貨供應充足，作為全球即期布蘭特基準定價參考的歐洲北海福蒂斯原油（Forties）已從4月創紀錄的溢價轉為折價。資深交易員Adi Imsirovic提醒：當前市場上即期貨源充裕，但這種情況未必持久！

精華 FAQ

  • 市場原本擔心荷莫茲海峽受阻會重創供應，但中國需求下滑、美國增產與釋出戰略儲油，已先行抵消部分衝擊，讓油價漲勢受限。

  • 川普多次談和平協議打亂多頭布局，交易員擔心行情反轉而縮手；同時市場出現新聞疲乏，新消息對價格的推升力明顯減弱。

  • 沙烏地增加延布港出口，部分補上海峽受阻缺口；此外北海Forties原油從溢價轉為折價，顯示即期供應充裕，短線也壓抑油價。

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