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熱浪+乾旱 衝擊德國經濟

財經新聞組／綜合報導
萊茵河部分河段水位降至近七年新低，貨船因吃水受限須大幅減少載貨量，推升物流成本，...
萊茵河部分河段水位降至近七年新低，貨船因吃水受限須大幅減少載貨量，推升物流成本，影響德國工業物流。（美聯社）

極端氣候影響德國工業物流，近日萊茵河部分河段水位降至近七年新低，貨船因吃水受限須大幅減少載貨量，推升物流成本。專家警告，愈來越愈頻繁的熱浪與乾旱，可能進一步衝擊德國疲弱的經濟。

德國商報（Handelsblatt）報導，位於萊茵河中段的考布（Kaub）河道較窄、水位也較淺，是判斷大型貨船能否順利通行的重要觀測點。受熱浪影響，當地近日水位一度降至41公分，寫近七年同期新低，距離約40公分即可能影響航運正常運作的臨界點僅一步之遙。

德國最大內河航運公司HGK Shipping告訴商報，今夏受熱浪影響，萊茵河水位持續下降。為避免船底碰觸河床而擱淺，貨船只能減少載貨量，降低船身沉入水中的深度。

以運送工業用岩鹽的貨船為例，一艘船平時最多可載運2,200公噸，如今僅能載運707公噸，運量降至平時約三分之一。

萊茵河是德國最重要的內河航運幹道，肩負煤炭、石油產品及化學原料等大宗物資運輸。隨著單艘船舶載貨量下降，業者必須將相同貨物分散至更多船舶運送，或改採吃水較淺的專用船隻，使河運物流成本持續攀升。

經濟學家阿德默（Martin Ademmer）指出，若乾旱與低水位持續，將進一步推高工業物流成本，並可能拖累工業生產，削弱德國原已疲弱的經濟復甦動能。

德國大型化工企業曾在2018年因長期高溫少雨，遭遇萊茵河歷史性低水位，導致原料運輸受阻，部分工廠被迫減產。此後，多家企業陸續建立低水位應變措施，以降低極端氣候對供應鏈的衝擊。

德國化學公司巴斯夫添購可在低水位航行的特殊船隻，並建立水位預警系統；科思創（Covestro）提高原料庫存，並成立萊茵河應變小組；贏創（Evonik）則委託提供低吃水運輸服務的物流業者協助運送原料。

精華 FAQ

  • 萊茵河是德國最重要的內河航運幹道，煤炭、石油產品與化學原料多靠它運輸。水位過低時，貨船必須減少載貨量，甚至改用更多船次或特殊船隻，因而推升物流成本。

  • 位於萊茵河中段的考布水位近日一度降至41公分，寫下近7年同期新低。由於約40公分已接近影響航運正常運作的臨界點，顯示船隻通行風險正快速升高。

  • 企業已採取多種措施降低衝擊，例如巴斯夫添購低水位特殊船隻並建立預警系統，科思創提高原料庫存並成立應變小組，贏創則委託低吃水物流業者協助運輸。

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