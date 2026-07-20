SK會長：記憶體價格高到「不正常」 將擴產避免晶片通膨
SK集團會長崔泰源表示，目前記憶體價格「高得異常」，明年不見趨緩，供給還會更加緊俏。他考慮在美國等地建廠，避免引發晶片通膨以及貿易壓力。
崔泰源說，現在記憶體價格處於異常高點，AI業者能夠吸收增加成本，但個人電腦（PC）與智慧機製造商別無選擇，只能把漲勢轉嫁到產品價格，這些商品的客戶大多是ㄧ般人，漲價幅度有其限制。為避免晶片通膨，即晶片價格上漲，推升成品成本，記憶體供給必須增加。SK集團旗下的SK海力士，為全球前三大記憶體廠之一。
崔泰源指出：「我因此相信不只應該在（南韓）湖南地區建廠，也應該在美國設廠」，「正在尋找建廠地點，必須搜尋全球所有可能據點，評估哪裡最好、能最快落成、規模最大，並且優先進行，迅速動工。」
他警告，晶片價格長期居高不下，可能會傷害南韓半導體公司。若不建設新廠，任由價格攀高，市場將萎縮，並勢必有新廠商湧入。有鑑於此，即便毛利率可能降低，增產以保護市場，讓半導體業共同成長，攸關本土業者的長期發展。
他也提到，倘若記憶體價格持續飆升，出現晶片通膨，將引發地緣政治問題。他說：「吃掉眼前的所有蘋果，並非良策。必須培育市場，確保能持續收成。」
崔泰源同時預測，近期內記憶體價格不會輕易回檔，明年AI晶片需求有望大增60%-100%，但主要供應商的增產幅度微乎其微。他警告，明年供給短缺將更為惡化，他接到各方請求，包括遊說和施壓，南韓政府也可能面臨更大壓力。
他認為記憶體價格已高到「不正常」，而且明年不太可能趨緩，供給還會更緊俏。由於AI需求持續上升，但主要供應商增產有限，短缺問題恐進一步惡化。 崔泰源指出，擴產是為了增加供給、避免晶片價格持續上漲，進而推升成品成本與引發晶片通膨。他也希望分散貿易壓力，並尋找能最快落成、規模最大的建廠地點。 他警告，若不建新廠而任由價格攀升，市場可能萎縮，吸引新廠商進場，反而傷害南韓半導體公司。長期高價也可能引發地緣政治問題，讓政府面臨更大壓力。
精華 FAQ
他認為記憶體價格已高到「不正常」，而且明年不太可能趨緩，供給還會更緊俏。由於AI需求持續上升，但主要供應商增產有限，短缺問題恐進一步惡化。
崔泰源指出，擴產是為了增加供給、避免晶片價格持續上漲，進而推升成品成本與引發晶片通膨。他也希望分散貿易壓力，並尋找能最快落成、規模最大的建廠地點。
他警告，若不建新廠而任由價格攀升，市場可能萎縮，吸引新廠商進場，反而傷害南韓半導體公司。長期高價也可能引發地緣政治問題，讓政府面臨更大壓力。
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