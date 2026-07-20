不看美股先看韓國？韓股成全球AI晶片風向球 交易員24小時盯盤

對倫敦、紐約和東京的基金經理人而言，韓股已成全球AI晶片風向球 ，是開盤交易前必看動向的重要市場。圖為南韓外匯交易室電子看板顯示韓股指數。（美聯社）

對倫敦、紐約和東京的基金經理人而言，在每天開盤交易前，如今多一項固定程序：先查看南韓 股市。

彭博資訊報導，對於許多全球投資人而言，韓股過去屬於邊緣市場，但如今已膨脹成約4兆美元市值的股市，已成為觀察市場風險偏好的重要風向球。隨著AI熱潮推動三星 電子與SK海力士股價劇烈波動，相關效應正擴散至全球晶片股。

這項變化正重塑投資人的工作模式。摩根資產管理亞洲市場首席策略師，14年來首次向全球團隊專門介紹南韓市場；日本交易員也開始將Kospi指數納入每日必看的觀察名單。

PineBridge Investments駐倫敦投資組合經理雷德哈表示：「現在我們都是韓國投資人了。」他說，他每天一開始都會先觀察首爾股市，以掌握AI概念股市場氛圍；南韓收盤後，他又會轉而追蹤在美上市的SK海力士ADR以及在紐約掛牌的韓國相關ETF，「幾乎等於24小時不停追蹤」。

然而，南韓市場影響力提升也伴隨代價。Kospi已成為全球主要股市中波動最劇烈的指數之一，槓桿交易進一步放大漲跌幅。隨著SK海力士近期赴美上市，其影響力更延伸至華爾街，使得南韓市場由投資情緒驅動的交易，幾乎全天候左右全球AI晶片股的走勢。

數據也顯示，南韓與美股 的連動程度持續加深。據彭博統計，Kospi與那斯達克100指數的60日相關係數已升至0.46，接近兩年來最高水準，幾乎是過去五年平均值0.16的三倍。

紐約Tigress Financial Partners投資長范塞斯表示：「南韓市場實際上已成為與那斯達克及費城半導體指數相同波動生態系的一部分。SK海力士、三星電子以及Kospi，如今都成為美國AI與半導體風險的重要盤前指標。」

他指出，南韓已不再只是「一個遙遠的新興市場配角」。

當南韓股市下跌時，對全球市場的影響更加明顯。彭博數據顯示，截至7月7日，當Kospi指數走弱時，那斯達克100對其波動的敏感度已攀升至1990年以來最高；MSCI世界指數對南韓市場的敏感度，本月稍早也升至四年高點。

此外，Kospi與日本日經225指數的相關性也大幅提高。這促使Ortus Advisors日本股票策略主管傑克森今年首次將Kospi走勢圖納入每日監控名單，這也是他20多年職涯中的第一次。

不過，如果近期跌勢持續，南韓市場的全球影響力也可能縮水。Kospi自6月高點以來已重挫25%，市值蒸發約1兆美元；三星電子與SK海力士兩大晶片巨頭股價也都至少下跌30%。儘管如此，Kospi今年迄今仍累計上漲62%，仍是全球表現最強勁股市之一。