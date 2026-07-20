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記憶體漲價、日圓貶值 iPhone在日本貴一成

編譯葉亭均／綜合報導
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iPhone 17系列在日本漲價10%。（路透）
iPhone 17系列在日本漲價10%。（路透）

蘋果公司已在台灣、美國等全球範圍調漲Apple Music串流音樂與部分訂閱服務的價格，是2022年首次調漲；蘋果同時調高日本市場iPhone售價，漲幅為10%，似是反映記憶體漲價與日圓貶值影響，但未在台灣針對硬體實施漲價。

在台灣，Apple Music的漲價集中在家庭方案，每月增加30元台幣，從原先的265元台幣升為295元台幣，而個人與學生方案分別維持在原價165元台幣與90元台幣。多合一訂閱服務組合包Apple One與iCloud+雲端儲存空間售價也保持不變。

在美國，Apple Music個人方案月費由10.99美元漲至11.99美元；家庭方案由16.99美元調升至19.99美元，一口氣增加3美元；學生方案則由5.99美元漲至6.99美元。部分Apple One方案也同步調整價格。

新價格自17日起正式生效，也是Apple Music自2022年10月來首次調整訂閱費用。

蘋果證實漲價措施，理由是「由於音樂授權成本持續上升。」

包括日本、越南、土耳其等八國的iCloud+訂閱價格也被上調，漲幅落在11%至55%，推測漲價與各國匯率波動有關。

另在硬體方面，蘋果在日本官方直營網站將多項產品售價調高約一成，iPhone 17系列最低售價機款、及標準版調漲1.3萬日圓，達14.28萬日圓；最高階的iPhone 17 Pro Max則調漲2萬日圓，達21.48萬日圓。

由於蘋果未調漲美國等主要市場的iPhone價格，僅在日本上調，可能是反映日圓持續走貶。日圓兌美元匯率近期已貶至162日圓左右，較一年前貶值逾10日圓。

精華 FAQ

  • 蘋果此次在全球多地調高Apple Music與部分訂閱服務價格，並在日本上調iPhone售價；台灣則只調整Apple Music家庭方案，硬體未見漲價。

  • 台灣Apple Music家庭方案每月增加30元，從265元升至295元；個人與學生方案維持165元與90元，Apple One及iCloud+價格也都沒有變動。

  • 蘋果僅在日本上調iPhone售價、未同步調整美國等主要市場，因此外界推測與日圓持續走貶有關；目前日圓兌美元約162，較一年前明顯貶值。

日本 iPhone

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