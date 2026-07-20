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晶片廠定價權受限 大摩籲投資人謹慎

編譯廖玉玲／綜合報導
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摩根史坦利財富管理投資長莎蕾特（Lisa Shalett）指出，愈來愈多跡象顯示，晶片製造商的定價能力已經受限，代表這類股票可能已經因為對人工智慧（AI）的樂觀情緒而漲過頭，呼籲投資人謹慎以對。

莎蕾特表示，AI資料中心的技術堆疊正重新設計，而許多超大規模雲端服務商都在自行設計先進晶片，就是要將這些成本更低的自研晶片納入新的架構，「整體而言，晶片交易仍有充足的資金」，但產業也正出現一種典型現象：每當供應鏈出現瓶頸，某些廠商因此大賺超額暴利時，工程師就會尋找更便宜的替代方案。

她日前發布的報告指出，半導體股已「明顯超買」，之後也表示從晶片股指數型基金（ETF）到費城半導體指數，都能看到超買跡象。

莎蕾特以Meta為例，指出該公司調整AI策略，顯露一些科技巨頭可能已開始質疑數千億美元的資本支出。Meta執行長祖克柏日前透露，正評估若把部分AI基礎設施「出租」給外部人士，是否能創造更高的價值。

她認為，這在某種程度上說明了，這些科技大廠正在討論一些計畫的投資頻率、速度及投資報酬率，並思考如何提前推動變現策略，「我認為，我們目前正處於這波資本支出增速放緩的初期階段」。

摩根史坦利 供應鏈

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