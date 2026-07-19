本周開盤前 五件國際事不可不知

西班牙隊從美國總統川普手中拿下世足賽冠軍盃後全體歡呼。（路透）

西班牙以 1 比 0 擊敗梅西 領軍的阿根廷 ，靠替補上場的費蘭・托雷斯在延長賽破門，贏得隊史第二座世界盃 冠軍。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

西班牙1比0擊敗阿根廷世足賽奪冠 梅西含憾告別

這場自 1930 年以來首度由兩支西語系球隊對決的冠軍戰，於紐約時間下午 3 時過後，在紐澤西州大都會人壽體育場、8 萬名球迷面前開踢。西班牙掌握控球優勢，阿根廷則難以組織出有威脅的攻勢。這很可能是梅西最後一場世足賽比賽，不過雙方真正明確的進球機會都不多。

正規賽尾聲，阿根廷中場恩佐・費南德斯遭驅逐出場，球隊只剩 10 人應戰，處於重大劣勢。阿根廷這場比賽大多時間都在設法阻止西班牙進球。

這場比賽估計吸引 18 億人收看，也是世足賽決賽首度安排中場秀。中場秀由瑪丹娜開場，巴西足球名將羅納度和羅納迪諾也一同登場。BTS、小賈斯汀、夏奇拉和布偶家族也參與演出。

美伊敵對行動升高 布蘭特油價漲破90美元

美國和伊朗周末形同撕毀停火協議，伊朗攻擊科威特一處重要石油設施，並鎖定試圖通過荷莫茲海峽的船隻，國際油價繼續上漲。

布蘭特原油繼上周大漲近 16% 後，漲破每桶 90 美元；西德州中級原油則在每桶 85 美元附近交易。

9 月交割布蘭特原油在新加坡時間 6 時 01 分上漲 2.7%，報每桶 90.44 美元；8 月交割西德州中級原油上漲 2.7%，報每桶 84.69 美元。

過去一周，雙方你來我往的攻擊已不再限於單純軍事目標，並擴大至橋梁、公用事業和港口設施，顯示回到脆弱停火的可能性不大。科威特石油公司說，伊朗周六攻擊一處石油設施，造成重大財物損失。

華府宣布過去兩天已有三名美軍人員喪生，美國總統川普對下一步行動保持沉默。

全球知名海事風險機構勞氏情報（Lloyd's List）指出，船東正面臨「最糟情境」，可能重演「全球能源供應中斷」。

費半單周跌近10%墜熊市 字母、英特爾財報聚焦

美國半導體股寫下美國總統川普宣布全面關稅措施以來最差單周表現。台積電（2330）亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾本周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。

費城半導體指數17日下跌1.6%，上周跌幅擴大至近10%。台積電ADR 17日跌2.8%，連續六日下跌，上周跌8.2%。那斯達克綜合指數17日也下跌1.4%，史坦普500指數跌1%。

Visdom Investment Group交易共同主管齊格蒙特說，投資人對台積電預測未來幾年資本支出增加「感到不安」，引發企業可能過度投資的緊張情緒。他說：「即使業績亮眼、前景樂觀，投資人仍可能對情勢有所挑剔，也可能只是投資人在找理由賣出某些股票。」

月之暗面宣稱，旗下Kimi K3模型可與OpenAI和Anthropic最強產品競爭。投資人一開始拿此事和去年DeepSeek發布新模式所引爆的賣壓相提並論。不過，半導體股跌勢有所緩和。Vital Knowledge創辦人克里薩富利說：「Kimi是相當大型的模型，理論上這表示運作起來需要大量算力；不過，它確實會對OpenAI和Anthropic造成市占阻力。」

馬斯克旗下的SpaceX下跌5%，延續近日賣壓，股價已跌破上月首次公開發行價，且自高點蒸發逾1兆美元。SK海力士17日波動劇烈，也一度跌破發行價，終場收漲1.1%。

月之暗面傳籌備香港上市 估值可能超過300億美元

彭博引述知情人士報導，月之暗面（Moonshot AI）正準備未來六個月內赴香港上市。這家公司也即將完成一輪籌資，對這家成立三年的新創公司估值可能超過 300 億美元。

另一方面，阿里巴巴推出旗艦模型 Qwen3.8 Max 的預覽版，稱其能力可媲美領先的前沿 AI 模型，僅次於 Anthropic 的 Fable 5。

南韓放寬外國人韓元交易 推動外匯市場自由化

南韓實施迄今最積極的外匯市場自由化措施，也讓韓元更接近完全可兌換。

南韓財政部周日和央行及監管機關發布聯合聲明說，2027 年 1 月起，外國投資人可透過事先向政府登記的外國機構，進行不限額韓元交易，無須再於南韓開立韓元帳戶。

根據聲明，外國人透過這項新管道相互移轉韓元時，除南韓境內不動產交易外，多數資本交易可免除事前申報；銀行自 9 月起只須核實基本帳戶資料。南韓當局今年稍早已宣布將放寬外國人之間韓元交易，但直到現在才公布細節。