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油價開盤大漲3%布蘭特又衝上90美元 美伊互襲 中東能源設施與船隻遭殃

編譯葉亭均／綜合外電
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科威特一處石油設施附近在18日冒出大量濃煙。（路透）
科威特一處石油設施附近在18日冒出大量濃煙。（路透）

國際油價今天（20日）開盤後勁揚超過3%，布蘭特原油價格重新站上90美元，美國與伊朗在周末期間進一步升高敵對行動，包括一座位於科威特的重要石油設施遭到攻擊，以及試圖通過荷莫茲海峽的船隻成為攻擊目標。

布蘭特原油9月期貨在上周飆升近16%後，周一進一步站上每桶90美元，開盤後上漲3.77%至每桶91.42美元；美國西德州中級原油（WTI）8月期貨上漲3.5%至每桶85.39美元。

德黑蘭當局表示，美國與伊朗之間的停火協議已「實質失效」，這導致市場擔憂，經由這條狹窄航道運輸的全球關鍵能源供應，可能面臨更嚴重的中斷風險。

雙方在過去一周持續相互攻擊，目標已從純粹的軍事設施擴大至橋梁、公用設施及港口設施，顯示短期內幾乎看不到重返脆弱停火狀態的希望。科威特石油公司表示，伊朗於周六襲擊了一座石油設施，造成重大損失。

在伊朗的報復行動中，科威特首當其衝，巴林也遭到攻擊。此外，以色列表示，周日成功攔截一架接近以色列與敘利亞邊境的伊朗無人機。另一方面，伊朗媒體報導，美軍空襲了波斯灣的葛希姆島（Qeshm）以及伊朗南部的夏迪甘、西里克與哈吉阿巴德等城市。

伊朗海軍周日表示，四艘身份不明的船隻無視警告，試圖經由荷莫茲海峽一條「不安全航線」航行，因此遭到攔截。其中兩艘發生事故並被迫停止航行，另外兩艘則放棄原定航線並折返。

美國已恢復對荷莫茲海峽的封鎖，而伊朗針對海峽周邊船隻發動攻擊，也使波斯灣產油國透過來回接駁方式運送原油出口的貿易模式面臨風險。

伊朗最高領袖穆吉塔巴上周六警告，美國將會「難忘的教訓」。

另據紐約時報報導，美伊在6月中旬達成和平協議時，伊朗在協議生效後靠石油出口賺取了數十億美元收入，若兩國重新爆發公開戰爭，這筆資金將成為伊朗領導層的重要戰略優勢。分析師估計，在美國解除封鎖後，伊朗迅速將約4,500萬至5,000萬桶原油運出國境。以目前油價計算，這批原油價值數十億美元，為飽受戰火摧殘的伊朗經濟注入急需的現金。

不過，在7月7日荷莫茲海峽發生三艘油輪遭攻擊事件後，川普政府已經撤銷伊朗的制裁豁免，再次切斷伊朗最重要出口商品與全球市場的聯繫。

精華 FAQ

  • 主要因美伊在周末持續互相攻擊，且科威特石油設施與荷莫茲海峽船隻都傳出遇襲，市場擔心中東原油供應與運輸受阻，推升避險買盤。

  • 布蘭特原油9月期貨開盤後上漲3.77%，來到每桶91.42美元；美國西德州中級原油WTI 8月期貨則上漲3.5%，報每桶85.39美元。

  • 因為荷莫茲海峽是全球關鍵能源運輸要道，一旦船隻遭攻擊或航線受阻，波斯灣產油國的原油出口就可能受影響，進一步放大供應中斷風險。

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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