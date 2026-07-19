韓股遲未獲MSCI升格已開發市場 國際股市卻都得看它臉色

南韓股市。 （路透）

對許多國際投資人而言，南韓 股市以往不過是個邊緣市場，至今其實也仍未獲MSCI調升至已開發市場地位。但現在這個市值達4兆美元的股票市場，已成評估市場風險胃納的風向球；主要是因為人工智慧（AI）引發的三星電子與SK海力士的股價震盪，正波及全球晶片股，進而左右整體市場表現。

而這個轉變也正在重塑投資慣例，對倫敦、紐約和東京的基金經理人來說，現在每天開盤前多了一項新的例行公事：查看南韓股市的狀況。摩根資產管理的亞太首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示：「我想在今年之前，我從未向全球團隊就南韓進行過簡報」，這在他14年職涯中堪稱史上第一次。Ortus Advisors的日股策略主管傑克森今年稍早已將Kospi納入密切監控名單，這也是他20多年來第一次。柏瑞投資（PineBridge）駐倫敦的投資組合經理人瑞達笑稱：「我們現在全都是南韓投資人了。」

Kospi指數的影響力由此可見一斑，但問題是該指數如今也是全球波動最劇烈的主要指數，目前矛頭都指向針對該國大型晶片廠的槓桿交易，放大韓股暴漲暴跌的幅度。SK海力士已在美國上市，等於將南韓的影響直接延伸到華爾街 ，結果就是本來由投資人情緒驅動的韓股交易模式，正日益為全球AI概念股走勢定下基調，而且是24小時不中斷。

瑞達現在每天開始工作的第一件事，就是先查看首爾股市，以評估AI交易的風向。一旦南韓市場收盤，他的焦點就會轉移到紐約的SK海力士ADR以及追蹤南韓市場的ETF。他形容：「幾乎像是24小時不間斷地追蹤。」

這種情況過去一周更是表現得淋漓盡致。上周一（13日）因投資人對AI需求產生新疑慮而引發恐慌性拋售，導致Kospi盤中重挫近9%，隨後這股情緒便蔓延到華爾街。SK海力士ADR當日暴跌9.3%，並拖累其他晶片股。

這種日益緊密的連動性，也可以從相關統計數據看得出來。彭博資訊的數據顯示，Kospi與那斯達克100指數的60天相關係數已飆升至0.46，逼近兩年來高點，且幾乎是過去五年平均值（0.16）的三倍之多。

紐約Tigress Financial Partners的投資長費恩塞斯指出，南韓實質上已與那斯達克及費半指數融入同一個波動生態系，如今SK海力士、三星和Kospi指數，正發揮美股AI與半導體風險「盤前晴雨表」的功能。

他還說，南韓已不再是個「遙不可及的新興市場配角」。韓股遭受賣壓襲擊時，影響力更顯著。根據彭博的數據，韓股疲軟期間，那斯達克100對Kospi的敏感度在7月7日攀升至1990年來最高點。MSCI世界指數一項類似的指標也在本月稍早升至四年高點。Kospi指數與日經225指數的相關性也同樣飆升。

然而，隨著市場持續崩跌，韓股的影響力可能會有所消退。Kospi已自6月的高點重挫25%，市值蒸發1兆美元，兩大晶片巨頭市值也均縮水至少30%。儘管如此，該指數今年來漲幅仍高達62%，依舊是全球表現最好的主要股市。鑑於SK海力士與三星電子在記憶體晶片供應中的角色，在可預見的未來，南韓市場很可能仍將是全球AI投資的中樞地帶。

南韓當局已決定暫時停止單一股票槓桿型產品的新上市案，或許有助於遏制投機與波動。瑞銀三井住友信託財富管理的日本股票策略師小林指出，只要AI的漲勢持續，投資人就得接受震盪加劇的新常態，「市場正由一個因槓桿引發震盪且相對不成熟的市場來驅動，走勢可能會偏離基本面，交易將變得更困難。」