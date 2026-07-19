歐盟禁毀未售服飾 精品業迎來庫存考驗

歐盟「銷毀禁令」上路，將迫使路易威登（LVMH）、香奈兒等精品業者全面改革庫存管理方式。（路透）

歐盟 本周起禁止大型時尚業銷毀未售出的服飾與鞋品，迫使業者全面改革庫存管理、生產規劃及退貨處理方式，也讓庫存成本面臨更大壓力。

英國金融時報（FT）報導，自7月19日起，包含路易威登（LVMH ）、香奈兒及印地紡（Inditex）在內的大型時尚集團，禁止在歐盟焚毀或掩埋未售出的服飾、配件及鞋類產品，包含顧客退回的商品。這項禁令於2024年通過，旨在遏止過度生產、減少浪費，並延長原物料使用周期。

歐洲環境署（EEA）數據顯示，歐洲販售的紡織品中，4%至9%在使用前即遭銷毀，數量相當於每年約26.4萬至59.4萬公噸。新規鼓勵企業改採捐贈、維修及再利用等替代方式，僅限特定情況方可銷毀，如涉及健康或安全風險、仿冒品，或嚴重損壞且無法修復。

這項禁令將迫使品牌在三種選擇間取捨：承擔更高的庫存成本、擴大嚴格控管的折扣銷售管道，或從一開始就減少生產。

專家表示，捐贈與再利用可望為大眾時尚品牌開拓二手轉售與升級再造等新通路，但新規將對精品集團構成更大挑戰，奢侈品公司仰賴嚴格控管的銷售管道、與產品稀缺性來維護品牌價值。若更多未出售商品流入暢貨中心、捐贈體系或二手市場，恐使折扣增加；維修、倉儲及材料回收等措施，也將推升企業成本。

貝恩（Bain）與義大利精品產業公會Altagamma數據顯示，由於需求疲弱及庫存過剩，品牌更依賴暢貨中心與降價促銷，去年高達40%的精品商品以折扣價格售出。

伯恩斯坦分析師索爾卡（Luca Solca）說，「歐盟新規將促使企業更加重視生產規劃與庫存管理」。獵人頭公司海德思哲（Heidrick & Struggles）合夥人尤蒂科內（Giulia Iuticone）則說，「若企業不能再依賴庫存來調節出貨量，精準規劃將成為競爭優勢」。

歐盟19日起禁止大型時尚企業銷毀未售出的服飾與鞋品。（路透）