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漲勢過了頭? 日本晶片廠鎧俠市值 短短一個月內腰斬

編譯任中原／綜合報導
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日本記憶晶片製造廠商鎧俠（Kioxia）總市值在一個月內從前波頂峰腰斬。(路透)
日本記憶晶片製造廠商鎧俠（Kioxia）總市值在一個月內從前波頂峰腰斬。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

鎧俠股價與市值在一個月內急跌，主因市場懷疑AI帶動的記憶晶片漲勢已過熱；雖然仍有分析師看多與被動資金可能流入，但短線風險升高。

日本記憶晶片製造廠商鎧俠（Kioxia）總市值在一個月內從頂峰腰斬，主因投資人擔心人工智慧（AI）帶動的記憶晶片漲勢已走過了頭。

與6月時的頂峰相比，鎧俠總市值已萎縮52%，市值蒸發近31兆日圓（約1900億美元）。6月時鎧俠股價比年初大漲逾600%，取代豐田汽車成為日本市值最高的公司，但現在已降為日本市值第四大的上市公司。

大和證券策略長坪井裕豪表示，「晶片產業對景氣循環相當脆弱，我們之前曾多次見到這種情況」。中國的晶片生產廠商愈來愈受到重視，且投資人開始思考全球記憶晶片價格漲勢可能將開始趨於平靜，「這使投資人更難預期業者的獲利成長將進一步加速，且短線投資人可能急於趁現在就獲利了結」。

全球投資人質疑龐大的AI資本支出能否支撐晶片業者的超高股價，因此更密切注意全球晶片廠商的動向。費城半導體指數16日大跌逾4%，主因投資人擔憂台積電的AI投資可能影響未來的堅實展望。

分析師仍看漲鎧俠，預料未來一年的投資報酬率約129%；而且東證指數將於10月改變成分股，可能引發被動式資金流入鎧俠。但日本散戶投資人對鎧俠的融資比率偏高，因此一旦賣壓加速湧現，股價將有進一步下跌的空間。鎧俠股東貝恩資本公司出走，被一些投資人認為是半導體周期及鎧俠的漲勢可能正接近頂峰。

精華 FAQ

  • 主因是投資人開始擔心AI帶動的記憶晶片漲勢已接近高點，未來價格與獲利成長可能放緩，因而出現獲利了結與賣壓。

  • 鎧俠總市值較6月頂峰萎縮52%，約蒸發近31兆日圓；股價也從年初大漲逾600%後回落，市值排名降至日本第4大上市公司。

  • 支撐包括分析師預估未來1年報酬率約129%，以及10月東證成分股調整可能帶來被動買盤；風險則是散戶融資偏高，若賣壓擴大，股價仍可能續跌。

日本 台積電

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