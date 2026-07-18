雲端巨擘AI支出熱潮 明年增幅估降至25% 後年再降到6%
雲端巨擘AI資本支出雖仍高，但瑞銀預期增幅將在2027年與2028年明顯放緩，市場資金也開始從半導體轉向雲端與醫療股。
AI摘要
文章摘要整理：
雲端巨擘AI資本支出雖仍高，但瑞銀預期增幅將在2027年與2028年明顯放緩，市場資金也開始從半導體轉向雲端與醫療股。
超大規模雲端業者（Hyperscaler）正遭遇資本支出紀律壓力。分析師預期AI支出熱潮將會降溫，預估2027年增幅將降至25%，2028年再降到6%，部分投資人也已悄悄預先布局。
瑞銀（UBS）估算，微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet與Meta今年資本支出將大增76%至6730億美元，但明年增幅將驟降至25%，2028年更將降至6%。
Edmond de Rothschild資產管理全球股票投資組合經理人博沙德表示，超大規模雲端服務商的資本支出成長趨緩，有助減輕現金流壓力，卻是半導體產業的利空。他已削減半導體股部位，認為其估值相對於市場預期已經過高。
LFG+ZEST投資長康卡等基金經理人減持記憶體晶片與晶片設備股，轉向增持亞馬遜等雲端巨擘與醫療股，並買進部分半導體股的賣權，押注股價下跌。
市場並未全面看空AI需求。晨星數據顯示，聚焦於晶片的基金今年1-5月依然大舉吸金，淨流入額達創紀錄的100億美元。另據美國銀行（BofA）的7月基金經理人調查，82%受訪者認為半導體是最擁擠的交易，但沒人再放空。
DWS資深投資組合經理人蘭娜預期，科技巨擘在財報季的發言仍將支持未來投資，買方對2027年的支出預測還是遠高於分析師預估。
富達投資（Fidelity）全球總體經濟主管提莫認為，運算需求依然強勁，最近的跌勢可能只是漲多後的震盪，但投資人仍應分散布局，「AI題材還在持續，獲利仍在支持這個趨勢」。
瑞銀估算，微軟、亞馬遜、Alphabet與Meta今年資本支出將年增76%至6730億美元，但明年增幅會降到25%，2028年則進一步放緩至6%，顯示AI投資熱潮可能降溫。 投資人認為雲端業者支出放緩有助減輕現金流壓力，但對半導體產業反而是利空，尤其記憶體晶片、晶片設備與部分估值偏高的晶片股，可能面臨需求預期下修。 雖然部分基金減持半導體並轉向雲端與醫療股，還買進半導體賣權，但市場並未全面看空AI需求；晶片基金仍吸金，且多數基金經理人仍視半導體為最擁擠交易。
精華 FAQ
瑞銀估算，微軟、亞馬遜、Alphabet與Meta今年資本支出將年增76%至6730億美元，但明年增幅會降到25%，2028年則進一步放緩至6%，顯示AI投資熱潮可能降溫。
投資人認為雲端業者支出放緩有助減輕現金流壓力，但對半導體產業反而是利空，尤其記憶體晶片、晶片設備與部分估值偏高的晶片股，可能面臨需求預期下修。
雖然部分基金減持半導體並轉向雲端與醫療股，還買進半導體賣權，但市場並未全面看空AI需求；晶片基金仍吸金，且多數基金經理人仍視半導體為最擁擠交易。
上一則
典型警訊? 美企高層以20多年來次高速度 脫手持股
下一則