我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

金正恩不再是唯一偶像 北韓人冒死追K-pop：我們的呼吸孔

日財相放話「隨時干預」沒用? 分析：日圓明年貶至170

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日圓兌美元處在接近40年低點。(路透)
日圓兌美元處在接近40年低點。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

日本財相片山再度放話可能隨時干預匯市，但日圓仍接近40年低點；市場與最準分析師均認為，若缺乏升息配合，日圓明年仍可能續貶至170。

日本財務大臣片山皋月以數周來最強硬措辭，向匯市警告政府可能出手干預，不過，日圓兌美元仍徘徊在近40年來低點附近。另一方面，在彭博最新排名中預測美元兌日圓匯率最準的分析師認為，明年日圓兌美元匯率將貶至低達170日圓水準。

片山17日表示，若有必要，將在任何時候採取「果斷行動」。這是日本官員慣常用來暗示可能直接進場干預匯市的措辭。她6月底也曾警告將採取「大膽行動」，但此後多半僅使用較溫和的「將採取適當措施」措辭。

日圓兌美元17日盤中小貶0.01%，報約162.40日圓，幾乎未受片山談話影響。日圓在7月1日貶至162.84兌1美元，是近40年來最弱。市場預期美國可能升息，進一步擴大美日利差，是導致日圓走弱的重要因素之一，即便日本當局在截至5月底的一個月內動用創紀錄的11.73兆日圓（約723億美元）進場干預，日圓仍持續疲軟。

片山最新發言正值日本即將迎來連假，過去日本政府曾選在假日期間深夜進場干預匯市。不過，日圓在警告後幾乎沒有反應，顯示若沒有實際行動配合，口頭干預的效果正逐漸減弱。

法國外貿銀行亞太區策略師洪多妍（音譯）說：「過去口頭干預的效果就相當有限，即使真的進場干預，影響也往往只是短暫的。」她認為，相較於直接干預，日本更需要進一步升息，才能真正支撐日圓。

彭博上季調查中對日圓預測最準的分析師、印度Kshitij顧問服務公司創辦人兼首席外匯策略師穆拉卡（Vikram Murarka）先前準確預測日圓會貶破160，他目前認為利差交易將繼續壓低日圓。這種策略是投資人借入日圓，轉而投資海外高收益資產。

穆拉卡說，日圓匯率「170是未來一年的合理目標價位，如果貶破這個水準，就會進一步走貶」、「財務省改變市場方向的能力已經大幅下降」。

即使在他對日圓最樂觀的情境下，短期內也僅預估日圓升至154日圓兌1美元左右。

穆拉卡表示，他的優勢之一是專注於市場訊號，而非日本財務省或首相辦公室的每一則消息。他的桌上螢幕布滿圖表，追蹤的變數包括日經225指數與道瓊工業指數的比值、短端利差，以及人民幣兌日圓的強弱。

穆拉卡說，「我們不太看新聞」。他在歐元兌美元預測排名中也名列第二，採用的也是類似方法，「無論我們追蹤的是什麼，都應該能夠反映在價格圖表上。」

他指出，近年來日經與道瓊指數的比值與日圓走勢呈現最強相關性。他並不完全確定兩者為何會有這種關係，但發現它是可靠的日圓領先指標。

精華 FAQ

  • 她表示若有必要，政府將在任何時候採取「果斷行動」，這被視為暗示可能直接進場干預匯市，語氣明顯較先前強硬。

  • 因為市場仍受美國可能升息、擴大美日利差影響，加上過去口頭干預效果有限，投資人認為若沒有實際行動，匯價難以持久回升。

  • 分析師穆拉卡認為利差交易仍會壓低日圓，170是未來一年的合理目標價位；即使偏樂觀情境，短期也只看到約154附近。

日本 匯率

上一則

雲端巨擘AI支出熱潮 明年增幅估降至25% 後年再降到6%

下一則

AI榮景致股價偏高? 全球晶片類股湧現賣壓

延伸閱讀

高盛大砍日圓預測：1年內美元兌日圓看165 東京干預也難救

高盛大砍日圓預測：1年內美元兌日圓看165 東京干預也難救
日本擬鼓勵退休金基金擴大投資國內資產 日圓應聲勁揚0.7%

日本擬鼓勵退休金基金擴大投資國內資產 日圓應聲勁揚0.7%
買日本公債可享免稅？日本財相提出新構想 出招救日圓

買日本公債可享免稅？日本財相提出新構想 出招救日圓
日圓下半年恐續貶 彭博經濟學家稱觸及170機率不低

日圓下半年恐續貶 彭博經濟學家稱觸及170機率不低

熱門新聞

股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30
美元近期強勢，美元指數維持在今年高檔。(路透)

強勁經濟推升美實質殖利率 專家：抱美元、避長債

2026-07-12 23:31

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋
柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料