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AI榮景致股價偏高? 全球晶片類股湧現賣壓

編譯葉亭均季晶晶／綜合報導
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晶片股的利空與利多(資料中心：綜合外電)
晶片股的利空與利多(資料中心：綜合外電)

AI摘要

文章摘要整理：

全球晶片股因獲利了結、台積電資本支出上修及股價漲多等因素遭賣壓，但市場普遍認為這較像資金輪動與回檔，AI題材未必就此退潮。

全球晶片類股湧現賣壓，分析師指出，原因包括市場憂心台積電支出提高及對利潤前景的負面影響、AI榮景已致股價偏高、市場資金輪動等，但這不代表「AI交易」告終，仍看好後市有撐。

這波晶片類股賣壓始於美股，費城半導體指數16日重挫4.3%，並延續到17日亞股，日經225指數一度崩跌逾4000點，台股寫下史上最大跌點紀錄。韓股因適逢「制憲節」假期休市。

美歐晶片股也賣壓沉重，Nvidia(輝達，另譯英偉達)股價17日挫跌2.21%，超微（AMD）跌1.03%，應用材料跌5.57%，艾司摩爾（ASML）跌3.84%、英飛凌（Infineon）跌1.62%及意法半導體跌3.91%。

三井住友DS資產管理公司首席市場策略師市川雅浩表示，儘管晶片業者財報強勁，但市場仍然賣出，為利多出盡的反應。而且，台積電調高今年資本支出，也未如往常般激勵供應商股價上漲。摩根史坦利（大摩）認為，台積電新增的支出部分是因為設備價格的成本通膨、以及新增支出對台積電利潤的負面影響，引發憂慮。

新加坡老虎證券市場策略師黃佳仁指出，這波賣壓可能暗示市場對晶片類股的看法正在改變，質疑未來的成長空間是否足以支撐當前價位。此外，美國與伊朗繼續相互攻擊，致使荷莫茲海峽航運量驟減，再度能源供應疑慮。

不過，這未必代表「AI交易」終結。龍洲資本投資組合經理人米洛諾夫認為，ASML和台積電的亮眼財報都未激起市場激情，是因資金至少目前正尋求輪動到其他類股，這不是「AI交易的終結」，只是漲多後的回檔。

精華 FAQ

  • 分析師指出，賣壓來自財報利多出盡、AI題材推升股價偏高、台積電調高資本支出，以及市場資金轉向其他類股等多重因素，並非單一事件所致。

  • 摩根史坦利認為，新增支出部分可能反映設備價格成本通膨，且較高支出會壓縮台積電利潤前景，因此市場擔心即使需求強勁，獲利空間仍可能受影響。

  • 多位市場人士認為不是。雖然ASML與台積電財報亮眼也未帶動買氣，但更像是資金暫時輪動到其他類股，屬於漲多後回檔，AI題材後市仍有支撐。

超微 輝達 Nvidia

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