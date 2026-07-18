近2年未買回… 波克夏加速回購庫藏股 Q2估砸110億元

「股神」巴菲特擔任董事長的波克夏公司，第二季加速買回自家股票，回購金額估計最多達110億美元。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 波克夏在近兩年停買後於第2季明顯加速回購，市場推估金額約50億至110億美元，並因現金充裕與估值合理而受到投資人關注。

波克夏 （Berkshire Hathaway）上季似乎明顯加碼庫藏股進度。根據董事長巴菲特 （Warren Buffett）14日申報的持股資料，波克夏在第2季買回50億至110億美元的自家股票。

波克夏近兩年未買回庫藏股，今年3月才重新啟動回購，但第1季僅買回2.35億美元，4月前兩周更完全沒有動作，令許多股東失望。該公司市值達到1兆美元，有能力每年回購逾500億美元股票。

巴菲特申報持有18萬8290股的A股，占波克夏7月14日流通在外股數的13.2%。據此推算，波克夏當時約有142萬6446股A股流通在外，其中B股已換算為等值A股。與4月14日委託書公布時的數據相比，流通股減少超過1.1萬股。

從4月14日至第2季結束，波克夏平均股價約72.1萬美元，推算下來，波克夏在4月14日至7月14日期間，可能回購約80億美元股票，其中大部分應發生在第2季。不過，13.2%的持股比經過四捨五入，實際回購金額可能介於50億至110億美元。

波克夏加速回購可望受到股東歡迎，因為該公司現金儲備近4000億美元，且股價估值處於合理水準。A股今年來下跌約2%，遠遜於史坦普500指數約11%的總報酬率。完整回購數據預計將於8月1日前後、隨第2季財報公布。

另據MoneyDJ新聞報導，巴菲特15日接受CNBC主持人Becky Quick訪問時才剛表示，市場正日益受到投機交易所驅動，而非長期的價值投資。巴菲特表示，「當所有人都在跟風賭博時，就很難找到真正具備投資價值的標的了。」

巴菲特15日並表示，「有時候，機會接二連三地朝你砸過來，速度快到令人難以置信。但也有其他時候，如果你能在幾年內找到一個好機會，那就已經謝天謝地、非常幸運了。市場常態本就應該是後者。」「然而，正因為人類天生熱衷賭博，因此比起培養投資人，去迎合並培養賭徒能賺進更多錢。」

提及他的接班人阿貝爾(Greg Abel)時，巴菲特補充說，「我不會做任何未經他同意的事，他也不會做任何未經我同意的事。我們一直保持密切溝通，但他才是最終的決策者。」