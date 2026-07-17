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整理包／美股晶片股逼近熊市 利空、利多一次看

「買得多也有功」 韓媒：美政府要分三星、SK海力士AI巨額利潤

編譯周辰陽／即時報導
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韓國時報16日報導，美國副貿易代表史威澤據報6月曾向南韓產業通商資源部通商交涉本...
韓國時報16日報導，美國副貿易代表史威澤據報6月曾向南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九表示，美方理應分得SK海力士和三星電子巨額利潤的一部分。示意圖。（路透 / alamy）

南韓國內正爭論，全球人工智慧（AI）晶片熱潮帶來的「超額」收益應如何界定、是否應分配給協力廠商甚至全民，以及各家協力廠商或貢獻者有權分得多少。一名業界消息人士透露，美國以市場對南韓晶片需求強勁為由，尋求分得南韓半導體企業所獲龐大利潤的一部分。

韓國時報（Korea Times）16日報導，一名知情業界人士透露，美國副貿易代表史威澤（Rick Switzer）6月在一場會議中告訴南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九，美方理應分得SK海力士和三星電子巨額利潤的一部分。

這名消息人士說：「美方的理由是，美國企業大量購買南韓半導體，因而對南韓企業的獲利有所貢獻。因此，如果南韓晶片製造商在南韓境內的合作企業有權分享部分利潤，美國企業也應享有同等權利。」另有一名政府高階官員也向韓國時報證實，美方確實提出這項主張，但未透露詳情。

韓國時報為查證這項說法，已多次聯繫美國貿易代表署、商務部和財政部，但均未獲回應。南韓產業通商資源部官員則稱對此不知情。

產業通商資源部一名官員指出，南韓企業已配合2025年的關稅協議，在企業圓桌會議上宣布投資計畫，且多年來已投入鉅資。這名官員表示，韓方的基本立場是，產業事務應依商業合理性等原則推動，今後也將維持這項做法。他說：「半導體方面，目前我們沒有掌握任何情況，也沒有可供評論的內容。」

精華 FAQ

  • 消息人士稱，美國副貿易代表6月在會議中表示，美方應分得SK海力士與三星電子因AI晶片熱潮所獲得的部分巨額利潤，理由是美國企業大量採購南韓半導體、對其獲利有貢獻。

  • 美方的說法是，美國企業大量購買南韓晶片，等於協助南韓廠商提升營收與獲利，因此若南韓企業認為境內合作夥伴可分享利益，美國企業也應享有同等權利，主張建立對等分潤。

  • 南韓產業通商資源部官員表示對此不知情，並強調半導體等產業事務應依商業合理性等原則推動；另有官員指出，韓企已配合2025年關稅協議投入投資，且多年來持續加碼。

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