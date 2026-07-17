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南韓3年半來首升息 暗示有續集

編譯劉忠勇／綜合報導
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南韓央行（BOK）16日宣布升息1碼，是三年半來首度升息，且暗示可能繼續升息，因人工智慧（AI）帶動的晶片景氣熱潮，讓經濟成長優於預期，卻也導致通膨頑強不退。韓元走軟同樣推高了通膨。此最新決策代表南韓央行開啟新的政策周期。

南韓央行將基準的七天期附買回利率調高至2.75%，符合彭博調查所有經濟學家預期，也反映該央行近幾個月來愈趨鷹派的立場。自2024年底以來，南韓央行曾四度降息，上一次升息是在2023年1月。日本、澳洲、紐西蘭、印尼和菲律賓等亞洲央行都已緊縮貨幣政策。

總裁申鉉松在會後記者會上強調，通膨、經濟成長、匯率及金融穩定風險，均指向相同的政策方向，將貨幣政策決策中常見的兩難降至最低，「與其他經濟復甦乏力的國家不同，隨著半導體榮景的效益逐步外溢至國內，需求面的通膨壓力預料將逐漸升高」。

他還說，「我們將繼續調整政策，直到確信通膨和經濟成長能夠持續接近目標」。他還補充，在8月27日召開的下次政策會議上，他將保留所有政策選項。

申鉉松也提到AI的強勁發展，是推動經濟成長的主要動力，並預計韓元的積弱不振將在未來一段時間內繼續推高通膨。

彭博資訊報導，這次升息的決定代表市場預期中的緊縮周期即將開始，預估將延續至明年。市場已經在討論央行可能再次採取行動的速度。

央行在會後聲明中表示，「經判斷，有必要繼續採取與進一步升息一致的政策立場，央行將在評估通膨壓力程度、國內經濟改善趨勢和金融穩定性的同時，決定進一步提高基準利率的時機和速度」。

精華 FAQ

  • 央行認為AI帶動的晶片景氣讓經濟成長優於預期，但也使需求面通膨壓力升高，再加上韓元走軟推升物價，因此決定升息1碼，開啟新的政策周期。

  • 南韓央行將基準的7天期附買回利率調高至2.75%，完全符合市場預期。這也反映央行近幾個月立場轉趨鷹派，開始由先前降息循環轉向緊縮。

  • 總裁申鉉松表示，通膨、成長、匯率與金融穩定風險都指向同一政策方向，未來將持續調整，直到通膨和經濟成長接近目標，8月27日會議也將保留所有選項。

南韓 央行 貨幣

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