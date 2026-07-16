記憶體晶片股狂歡派對將中斷？4理由憂長鑫存儲恐來攪局

人工智慧（AI）投資熱潮方興未艾，已帶動記憶體晶片股飆漲，SK海力士是三大贏家之一。（路透）

人工智慧（AI）投資熱潮方興未艾，已帶動記憶體晶片股飆漲，三星 電子、SK海力士和美光科技是三大贏家。不過，分析師指出，中國製造商長鑫存儲（CXMT）即將啟動首次公開發行股票（IPO），可能成為記憶體晶片狂歡派對的掃興者。

彭博資訊報導，三星、SK海力士和美光獲利和股價之所以一片大好，是因為合計囊括約90%的全球動態隨機存取記憶體（DRAM）市場，而且也是目前高頻寬記憶體（HBM）的「唯三」供應者。HBM用來搭配輝達（Nvidia）的繪圖處理器（GPU），在AI需求旺盛之際，這三家記憶體晶片大廠獲利創新高。

但分析師指出，長鑫存儲的崛起，可能讓記憶體晶片漲勢為之中斷。尤其長鑫存儲尋求在上海IPO一舉募資98億美元，上市後可能運用籌得的資金擴產，打破目前由三星、SK海力士和美光三足鼎立的局面。

長鑫存儲目前的全球DRAM市占率為8%，約比一年前倍增；且已具備次世代DRAM--第五代雙倍資料速率（DDR5）--量產能力。此外，彭博報導指出，長鑫存儲在研發先進HBM晶片也有進展，已達到工程階段，但尚未達到商業量產規模。

分析師表示，長鑫存儲的確有可能打破記憶體晶片市場組成現況，進而毀了這類股的狂歡派對，理由如下：

首先，長鑫存儲上市後，將擁有資金擴產、升級產品線。據說，該公司打算在2028年之前提高產能三分之二。對照下，SK海力士則以五年後產能倍增為目標。

其次，長鑫存儲即使此刻還不能攻入HBM市場，但憑藉在傳統記憶體晶片市場已有一席之地，仍有能力打擊三星、SK海力士和美光的獲利。因為這三家記憶體大廠一大部分的營收仍來自DRAM，更重要的是，是DRAM撐起他們破紀錄的獲利。HBM通常透過年度合約銷售，所以單位價格相對穩定；對照下，傳統DRAM晶片今年價格已飆漲。

再者，長鑫存儲上市，直接挑戰記憶體多頭所謂「超級周期」的論點。長鑫存儲積極擴充產能，將加速記憶體晶片產業景氣觸頂下滑。

四，三星、SK海力士和美光雖能促使客戶簽署有利的長期合約，但先決條件是必須握有議價權。假如長鑫存儲這個市場新秀以低價優勢搶客戶呢？日前媒體披露，蘋果公司正遊說美國監管機構批准，擬向被五角大廈列為黑名單的長鑫存儲採購晶片。

上周SK海力士發行美國存託憑證（ADR）籌得265億美元，引起市場議論紛紛。投資人好奇，該公司打算如何運用這些資金？若用來擴充產能，可不可能影響記憶體晶片市場的供需現況？長鑫存儲IPO若一舉籌資百億美元，只會讓此議題進一步升溫。