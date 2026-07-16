我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2028年中央公園馬車擬退場 紐約市議長支持提案

紐約州推半導體勞動力培訓 每名員工最高補助2.5萬元

抑制股市波動 南韓將暫停新的單一股票槓桿ETF上市

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓股市已成為全球波動最大的股市之一。 （美聯社）
南韓股市已成為全球波動最大的股市之一。 （美聯社）

南韓將暫停新的單一股票槓桿ETF產品上市，以抑制市場波動。在這之前，連結三星電子和SK海力士的槓桿ETF在市場大受歡迎。

韓國金融服務委員會（FSC）今（16）日宣布，這項單一股票槓桿ETF產品暫停上市禁令，將持續有效，直至市場情況穩定。當局另也規定，自8月5日起，將槓桿ETF的最低現金存款餘額要求，從1,000萬韓元提高至3,000萬韓元（約2萬美元）。新規實施後若股市仍未見回穩，還會再考慮更多措施。

回應越來越多要決策者管控規模4.1兆美元股票市場波動的呼聲，南韓金融監管機關與財政部、中央銀行官員開會後，決定頒布禁令。南韓股市現在是全球最劇烈震盪的股市之一。

許多市場參與者認為，兩個月前推出的十多檔、連結三星或SK海力士的兩倍槓桿ETF，加劇了市場波動。因為這類ETF需要每日進行大量資金再平衡，以保持目標槓桿水準。

精華 FAQ

  • 當局認為此類產品加劇股市波動，尤其是連結三星電子與SK海力士的槓桿ETF交易熱絡，導致市場再平衡需求增加，因此先行暫停新產品上市。

  • 韓國金融服務委員會表示，禁令將持續有效，直到市場情況穩定為止；若新規上路後股市仍未回穩，當局還會再評估其他措施。

  • 自8月5日起，槓桿ETF最低現金存款餘額將由1,000萬韓元提高到3,000萬韓元，藉此提高投資門檻並降低過度投機與市場波動風險。

南韓 三星

上一則

Uber傳擬以125億歐元併購Foodpanda原母公司Delivery Hero

下一則

台積電加碼 將投資亞利桑納州1千億美元 美國商務部聲明回應

延伸閱讀

南韓槓桿ETF潮起又潮落 近期市場動盪 反噬散戶

南韓槓桿ETF潮起又潮落 近期市場動盪 反噬散戶
看不下去...槓桿ETF惹議 南韓總統下令強化監管

看不下去...槓桿ETF惹議 南韓總統下令強化監管
SK海力士赴美掛牌 又引爆槓桿ETF熱潮 分析師憂瘋狗太多

SK海力士赴美掛牌 又引爆槓桿ETF熱潮 分析師憂瘋狗太多
AI需求疑慮 韓股墜技術性熊市 8日收盤大跌5.4%

AI需求疑慮 韓股墜技術性熊市 8日收盤大跌5.4%

熱門新聞

股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30
美股市意圖。 (路透)

貝瑞出手押寶3檔股票 進場價位曝光

2026-07-08 22:51

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受