抑制股市波動 南韓將暫停新的單一股票槓桿ETF上市

南韓股市已成為全球波動最大的股市之一。 （美聯社）

南韓 將暫停新的單一股票槓桿ETF產品上市，以抑制市場波動。在這之前，連結三星 電子和SK海力士的槓桿ETF在市場大受歡迎。

韓國金融服務委員會（FSC）今（16）日宣布，這項單一股票槓桿ETF產品暫停上市禁令，將持續有效，直至市場情況穩定。當局另也規定，自8月5日起，將槓桿ETF的最低現金存款餘額要求，從1,000萬韓元提高至3,000萬韓元（約2萬美元）。新規實施後若股市仍未見回穩，還會再考慮更多措施。

回應越來越多要決策者管控規模4.1兆美元股票市場波動的呼聲，南韓金融監管機關與財政部、中央銀行官員開會後，決定頒布禁令。南韓股市現在是全球最劇烈震盪的股市之一。

許多市場參與者認為，兩個月前推出的十多檔、連結三星或SK海力士的兩倍槓桿ETF，加劇了市場波動。因為這類ETF需要每日進行大量資金再平衡，以保持目標槓桿水準。