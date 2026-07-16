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Uber傳擬以125億歐元併購Foodpanda原母公司Delivery Hero

編譯劉忠勇／綜合外電
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Delivery Hero傳最快今天宣布接受 Uber 併購。（路透）
Delivery Hero傳最快今天宣布接受 Uber 併購。（路透）

Uber傳將以125億歐元（約143.3億美元）的價碼收購外賣平台業者Delivery Hero，進一步整合全球餐飲外送市場。

英國金融時報引述多位知情人士報導，這家德國外送集團最快周四宣布交易，Uber 預計以每股約 41 歐元收購。

知情人士也說，這項交易會分拆 Delivery Hero，由Delivery Hero將旗下土耳其業務Yemeksepeti及幾個歐洲業務賣給一家美國投資公司，以減少Uber市場重疊，也降低引發競爭監管審查的風險。知情人士提醒，條款和時程尚未定案，仍可能變動。

這項交易將成為餐飲外送市場最新一波整合，也壯大 Uber 的規模，挑戰競爭對手。去年，DoorDash 以 29 億英鎊收購英國 Deliveroo，Prosus 則以 41 億歐元收購 Just Eat Takeaway。

東南亞最大叫車與外送平台 Grab 今年3月宣布以6億美元收購 Delivery Hero 旗下 Foodpanda 的台灣事業。Uber 2024 年 5 月曾以 9.5 億美元收購台灣Foodpanda。不過，這項交易在 2024 年 12 月因反壟斷疑慮，遭台灣主管機關否決。值得一提的是，Uber也是Grab最大機構股東，持股約13.5%。

這項交易也讓Uber取得 Talabat 和沙烏地阿拉伯 HungerStation，大舉拓展中東市場。Uber 也將取得 Delivery Hero 的南韓事業 Baemin。

為安排這項交易，Uber暫緩在五個歐洲新市場推出外送服務；這些奧地利、挪威和希臘在內的市場都有 Delivery Hero 業務。Uber 幾個月前才宣布進軍這些市場。

Uber 和 Delivery Hero 在歐盟四個外送市場業務重疊，分別是波蘭、葡萄牙、西班牙和瑞典。

精華 FAQ

  • 消息指出，Uber擬以125億歐元、約143.3億美元收購Delivery Hero，並預計以每股約41歐元的價格進行交易，最快可能在周四宣布。

  • 知情人士稱，Delivery Hero將先出售土耳其Yemeksepeti及部分歐洲業務給美國投資公司，以減少與Uber的市場重疊，並降低競爭主管機關審查風險。

  • Uber將取得Talabat、沙烏地阿拉伯HungerStation與南韓Baemin，進一步擴大中東與亞洲外送版圖，也讓其在全球餐飲外送市場的規模明顯提升。

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