亞洲晶片股重挫 台積電法說接棒檢驗AI需求 國際油價連四日上漲
亞洲半導體股周四重挫，拖累大盤走低，投資人愈來愈懷疑，AI 帶動的漲勢能否撐住偏高評價。油價連續四日上漲。
AI 投資風向球的南韓 Kospi 指數一度重挫 7.3%，SK 海力士和三星電子在首爾周五休市前分別大跌8.4%和6.7%。南韓金融服務委員會主席說，南韓很快會宣布措施，處理與這些晶片製造商相關的槓桿型 ETF 爭議；這類產品被指加劇市場波動。
9 月交割布蘭特原油周四上漲 0.3%，報每桶 85.21 美元；8 月交割西德州中級原油上漲 0.5%，報每桶 80.03 美元。
半導體供應鏈關鍵企業艾司摩爾（ASML）據報導計劃調高價格，也使投資人對晶片業維持謹慎。這家荷蘭公司今年第二度調高全年營收預測後，投資人將轉而關注台積電16日的法說會，以取得 AI 建設的最新線索。
美國對伊朗發動新一波空襲後，布蘭特原油連四日上漲，接近每桶 85.50 美元，也壓抑市場氣氛。最新攻擊加深市場疑慮，擔心中東緊張升級會進一步干擾能源供應。
Lombard Odier 亞洲投資長暨投資解決方案主管伍茲（John Woods）接受彭博電視訪問時說：「我長期以來一直擔心南韓散戶市場出現這種投機狂熱。只要任何市場出現過度槓桿，我都會擔心。一般來說，這通常不會有好結果。」
主要是投資人開始懷疑AI題材推升的漲勢，是否足以支撐目前偏高的估值，同時ASML傳出調漲價格，也讓市場對晶片業前景轉趨謹慎。 Kospi一度重挫7.3%，SK海力士與三星電子在首爾休市前分別下跌8.4%與6.7%，反映AI概念與晶片族群遭到明顯拋售。 布蘭特與WTI原油連日走高，反映中東衝突升溫帶來供應疑慮；而市場則把台積電16日法說視為觀察AI建設需求是否續強的重要窗口。
精華 FAQ
主要是投資人開始懷疑AI題材推升的漲勢，是否足以支撐目前偏高的估值，同時ASML傳出調漲價格，也讓市場對晶片業前景轉趨謹慎。
Kospi一度重挫7.3%，SK海力士與三星電子在首爾休市前分別下跌8.4%與6.7%，反映AI概念與晶片族群遭到明顯拋售。
布蘭特與WTI原油連日走高，反映中東衝突升溫帶來供應疑慮；而市場則把台積電16日法說視為觀察AI建設需求是否續強的重要窗口。
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