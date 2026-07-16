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彭博：AI晶片貨運需求爆發 華航長榮貨運營收升至三年高點

編譯劉忠勇／綜合外電
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大韓航空和中華航空貨運收入的單季增幅，是新冠肺炎疫情以來最大。（路透）
大韓航空和中華航空貨運收入的單季增幅，是新冠肺炎疫情以來最大。（路透）

韓台航空公司成為 AI 伺服器和電腦晶片需求成長的最新受惠者，這波意外之財有助抵銷航空燃油大幅攀升的成本。

彭博依據大韓航空、中華航空和長榮航空最近一季財報計算，三家公司貨運營收都升至三年多來最高水準。

這些航空公司把新一波貨運需求歸功於半導體和相關設備出貨。大韓航空和中華航空貨運收入的單季增幅，是 2022年以來最大；當年新冠肺炎疫情推高運送價格，也把貨運營收推上紀錄高點。

美國銀行亞太運輸研究主管 Nathan Gee 接受訪問時說：「貨運一直是亞太航空公司的關鍵亮點。」他並指出，近日 AI 超級周期成形、電商貨流蓬勃，加上供給偏緊支撐強大定價能力，因此「我們看好到 2027 年的航空貨運基本面展望」。

這波需求激增，背後是全球搶建AI資料中心及相關基礎設施的競賽。其他受惠於AI熱潮的產業，還涵蓋建築設備製造商、工業級電池、發電機及渦輪機業者。

台灣和南韓航空公司擁有專用貨機機隊，形勢尤其有利。南韓 SK 海力士和三星電子是全球三大 AI 伺服器記憶體晶片製造商中的兩家，台積電則是輝達主要晶圓代工夥伴。

官方貨運價格 TAC 指數資料顯示，近日從香港、首爾和台灣等主要地點飛往美國的主要航空貨運航線，運價已升至 2022 年以來最高水準。

大韓航空本周公布營業利益，超出分析師預估逾四倍。這家航空公司把貨運營收飆升近 50%，歸因於全球 AI 投資，並說將持續加碼 AI 相關產業等高成長貨運領域。

AI 晶片出貨增加，也有助減緩今年波斯灣及周邊地區爆發敵對行動後，航空燃油價格上漲帶來的衝擊。

長榮航空周二告訴彭博，AI 伺服器相關貨品占該公司台灣飛往美國航空貨運總量的 40% 至 50%，但未說明期間。長榮正計劃到 2028 年前增加三架貨機，以因應需求。

精華 FAQ

  • 報導點名大韓航空、中華航空與長榮航空受惠最明顯，三家公司最近一季的貨運營收都升至三年多來高點，主要動能來自AI伺服器與晶片相關出貨增加。

  • AI資料中心與相關基礎設施加速建置，帶動半導體及設備跨境運輸需求上升，推高航線運價與貨量，使亞太航空公司在貨運業務上取得更強定價能力。

  • 長榮表示AI伺服器相關貨品占台灣飛往美國貨運量的40%至50%，並計劃到2028年前增購3架貨機；大韓航空則稱將持續加碼AI相關高成長貨運領域。

長榮 台積電 華航

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AI晶片景氣大好推升通膨 南韓央行三年多來首度升息

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亞洲晶片股重挫 台積電法說接棒檢驗AI需求 國際油價連四日上漲

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