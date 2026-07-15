NVIDIA深化豐田合作 推動實體AI落實至智慧城市和工廠

豐田將部署輝達 Omniverse，為汽車組裝產線建立數位分身，藉此虛擬模擬不同生產方式，並優化效率。(美聯社)

輝達 （NVIDIA ）將向豐田 汽車供應人工智慧（AI）硬體和軟體，用於支援智慧城市、交通智慧系統和汽車製造工廠，深化雙方長達十年、始於自駕車開發的合作關係。

輝達周四發布新聞稿說，兩家公司將深化合作，推動 AI 落實至現實世界。雙方先前也曾和美國 Ready Robotics 合作開發軟體，協助提升工廠現場安全和生產力。

輝達機器人與邊緣 AI 副總裁塔拉（Deepu Talla）說：「我們正擴大合作，推動實體 AI 發展，範圍不只汽車，也包括機器人和智慧城市。」將AI從資料中心延伸至裝置和機器設備的直接整合，是今年業界的共同焦點。

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳本周率團訪日，爭取更多業務，並為這項新技術的潛力造勢。本周，黃仁勳多年好友、同為 AI 倡導者孫正義，在軟銀舉辦的 SoftBank World 活動上表示，對AI過度投資的質疑是「愚蠢的」，並鼓勵日本企業把握眼前的機遇。

豐田將把輝達 AI 平台整合進 Woven City。這是豐田在靜岡縣一處舊工廠基地打造的實驗型原型社區，用作在真實生活場景測試尖端技術的實驗場。

除了都市移動之外，豐田將部署輝達 Omniverse，為汽車組裝產線建立數位分身，藉此虛擬模擬不同生產方式，並優化效率。豐田也會運用輝達 Isaac 機器人平台和 Nemotron 大型語言模型，加速汽車軟體開發。

雙方的結盟始於 2017 年，當時豐田選擇輝達 Drive PX 平台，測試早期自動駕駛系統。雙方去年進一步擴大合作，豐田承諾在即將推出的商用車隊使用輝達 Drive AGX Orin 平台。