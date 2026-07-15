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日本想發行「動漫紀念幣」需先修法通過

編譯黃淑玲／綜合報導
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日本財務省考慮要以漫畫或其他內容創作裡的知名角色，發行紀念幣，是歷來首見，不過這需要先修法通過才能實現。

根據日本現行法規，政府發行紀念幣的根據只限於皇室相關慶典，或是奧運、博覽會等國際活動。財務省最近召開專家小組會議，討論今後能夠發行動漫角色或影視名作人物等其他紀念幣的方法，以及相關法規可以如何修改。

在日本之外，法國已經發行了海賊王（One Piece）、凱蒂貓（Hello Kitty）的紀念幣；南太平洋島國庫克群島則發行過名偵探柯南、「男人真命苦」電影系列人物寅次郎的紀念幣。日本自己反而還沒有使用國產文創內容來發行紀念幣。收藏家們希望日本政府能發行更多元的紀念幣，因為官方紀念幣在海內外交易市場，價格通常都比民間機構發行的還要高。

日本政府基於嚴格的紀念幣發行規定，過去發行紀念幣的緣由包括：1964年東京奧運、紀念沖繩回歸日本20周年、2002年與南韓合辦世界盃足球賽等。最近則因舉辦2025年大阪關西世界博覽會，在2023至2025年間，發行了世博會吉祥物「脈脈」的紀念金幣和銀幣。

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