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SK海力士ADR掛牌三天 溢價飆至51%

編譯葉亭均吳孟真／綜合報導
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南韓記憶體大廠SK海力士ADR（美國存託憑證），相較於該公司在南韓上市普通股的溢價大幅飆升，在美國掛牌交易僅三天後，溢價幅度便超過50%。

SK海力士ADR的選擇權14日開始在美國交易，而SK海力士的ADR當日收盤狂飆27%，報193.92美元，不僅完全收復前一天9.3%的跌幅，還漲更多。13日，南韓股市的賣壓一路延燒至美股，該公司ADR同步重挫。

根據彭博彙整的數據，最新一波漲勢使SK海力士ADR相較於首爾交易的普通股溢價擴大至51%，遠高於上周IPO時約3%的溢價水準。

SK海力士赴美上市所產生的巨大溢價，已有台積電的先例可循。彭博資訊的數據顯示，台積電的ADR溢價在2000年代初期曾飆升至台灣普通股的100%以上，儘管過去五年的平均溢價為13%。

根據美國證管會（SEC）的文件，每一股SK海力士ADR代表十分之一股普通股，但由於普通股無法兌換為ADR，市場原本就預期ADR價格將高於首爾市場的等值股價。

巴克萊銀行（Barclays）認為，SK海力士ADR未來一年內有望翻倍。巴克萊14日開始將這家記憶體龍頭納入研究範圍，給予「加碼」（overweight）評等，並將目標價設定為330美元，遠高於當前價格。巴克萊分析師高爾斯在給客戶的報告中寫道：「我們認為短期內毛利率還有一些上升空間；但與彭博市場共識預測相比，最大的差別在於，在高頻寬記憶體價格上漲及強大市場地位的推動下，SK海力士明年的營收預期將顯著提升。」

但追蹤SK海力士等個股的槓桿型ETF，引發市場疑慮，認為是造成南韓股市劇烈震盪的元兇，南韓總統李在明在15日的政府部會業務簡報中，要求南韓交易所理事長鄭恩甫研擬因應措施，強調「資本市場正常化與先進化是重要任務，請審慎處理」。他也對金融監督院（FSS）院長李燦鎮（音譯）表示，「看來你最近因為個股槓桿ETF的問題，吃了不少苦頭」。

南韓金融投資協會也在14日召集主要券商執行長，舉行緊急會議，討論由業界主導的因應措施。

精華 FAQ

  • 在美國掛牌交易僅3天後，SK海力士ADR相較首爾普通股的溢價擴大至51%，遠高於IPO時約3%。14日ADR收盤更大漲27%，顯示市場追價十分強勁。

  • 巴克萊首次將SK海力士納入研究範圍，給予「加碼」評等，並把目標價訂在330美元。該行認為，受高頻寬記憶體價格上漲與市占優勢帶動，明年營收可望明顯提升。

  • 市場認為追蹤SK海力士等個股的槓桿型ETF，可能放大南韓股市震盪，因此總統李在明要求研擬因應措施。金融投資協會也已召集主要券商開會，討論業界主導的對策。

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