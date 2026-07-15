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美英跨境監管穩定幣 擬定一套具體建議

編譯湯淑君／綜合報導
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美國與英國財政部14日發布共同聲明，稱雙方將攜手，為兩地發行的穩定幣指引「明確路...
美國與英國財政部14日發布共同聲明，稱雙方將攜手，為兩地發行的穩定幣指引「明確路徑」。（美聯社）

美國與英國在制定穩定幣共同監管規定方面有新進展，兩國監管官員擬定一套具體建議，旨在加速穩定幣的發行與跨國轉帳，此舉將有助於推廣使用目前以釘住美元居多的穩定幣。

美國與英國財政部14日發布共同聲明，附帶由跨大西洋未來市場任務小組（TTMF）所擬的一套建議措施。TTMF聚焦於促進兩國監管官員合作。

聯合聲明宣稱，美國和英國將攜手努力，為兩地發行的穩定幣指引「明確路徑」。兩國制度趨於一致，有助增進共同的利益、賦予市場參與者「更大的信心與清晰度」去追求金融創新。

TTMF這項報告提出十項建議，其中五項與數位資產和代幣化有關。具體建議包括：成立小組跨國測試代幣化資產、加強加密規定的協調，並且在巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）脈絡下，協助檢討現行國際銀行法規對加密幣曝險的監管規定。

美國財長貝森特表示，這些建議措施反映兩國「對助長經濟成長、促進全球標準以犒賞創新與競爭的共同承諾」。英國經濟財政部官網也公告這套建議。

兩國表示，妥善監管穩定幣，有助於降低交易成本、刺激競爭、改善跨國金融，並提供企業更明確的監管框架。

此舉凸顯世界兩大金融中心監管法規趨於一致。之前，穩定幣發行公司Circle和Tether面臨各國監管儲備資產、贖回權、破產規定各不相同的困擾。美英加強協調可望減輕業者負擔，並且讓釘住美元與英鎊的穩定幣更易在兩國運作。這項計畫源起於去年9月，當時兩國財長宣布啟動TTMF，設法排除企業推出加密產品時可能面臨的跨國障礙。

在此同時，歐洲央行（ECB）已選定36家支付服務供應商，將共同參與預定2027年下半年啟動、為期一年的數位歐元試驗計畫，以測試未來數位歐元的技術架構、支付流程及使用體驗，為這款央行數位貨幣（CBDC）的正式推出奠定基礎。歐洲央行說，此次測試範圍將涵蓋個人對個人（P2P）及個人對商家（P2B）支付情境，並同時驗證線上與離線支付功能，以評估數位歐元在真實支付環境中的可行性與穩定性。

合作名單的公布象徵著數位歐元自2023年底進入準備階段以來的最重要里程碑，也代表該計畫逐步從制度設計走向實際應用測試，未來若正式上路，可望使歐洲降低對外國支付網路的依賴。

精華 FAQ

  • 兩國財政部發布共同聲明，並由TTMF提出具體建議，目標是為美英發行的穩定幣建立更明確的監管路徑，進而加速發行、跨國轉帳與市場採用。

  • 報告共提出10項建議，其中5項聚焦數位資產與代幣化，包括成立跨國測試小組、強化加密規範協調，並在BCBS框架下檢討銀行對加密曝險的規定。

  • ECB已選定36家支付服務供應商，將參與預定2027年下半年啟動、為期1年的試驗，測試技術架構、支付流程、線上與離線功能，為正式推出做準備。

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