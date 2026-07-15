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川崎重工傳攜手NVIDIA 在日本打造配備機器人AI造船廠

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日本造船業正面臨嚴重的工程師短缺，川崎重工正在開發AI驅動的四足機器人，以助解決...
日本造船業正面臨嚴重的工程師短缺，川崎重工正在開發AI驅動的四足機器人，以助解決這項問題。(路透)

日經亞洲報導，日本川崎重工與美國晶片大廠輝達NVIDIA）將攜手合作，開發由人工智慧（AI）驅動的新一代造船廠，川崎重工希望借重輝達的數位孿生技術提升生產力。

根據日經亞洲（Nikkei Asia），兩家公司將在川崎重工位於日本香川縣的坂出工場（Sakaide Works）打造先進造船系統，這裡是川崎重工主要的造船基地。

據報導，川崎重工計劃採用輝達的數位孿生技術，在虛擬空間重現船廠環境，以提升作業效率，也將部署AI代理人於設計、材料採購、製造以及品質管理等作業流程，進一步提高生產力。

此外，兩家公司也將合作開發川崎重工正在研發的AI驅動造船機器人，以因應川崎重工面臨的造船業勞動力短缺問題。

日本造船業正面臨嚴重的工程師短缺。川崎重工也正在開發AI驅動的四足機器人，以助解決這項問題，這些機器人可自主行走至工作現場，並焊接大型結構零件。

川崎重工也計劃在這些機器人的開發過程中採用輝達的模擬平台，以加速機器人的部署。

NVIDIA 日本 輝達

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