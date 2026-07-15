不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黃仁勳赴東京秋葉原，出席輝達與SEGA合作30年慶祝活動。

黃仁勳赴東京秋葉原，出席輝達與SEGA合作30年慶祝活動。 重點二： 他當場感謝SEGA前社長入交昭一郎，回報30年前救命之恩。

他當場感謝SEGA前社長入交昭一郎，回報30年前救命之恩。 重點三：SEGA曾在輝達危機時提供500萬美元資金，助其免於倒閉。

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達 （NVIDIA ）執行長黃仁勳 15日親赴日本東京秋葉原，出席輝達與日本電玩業巨擘SEGA的合作30年慶祝活動，並感謝SEGA前社長入交昭一郎當年的救命之恩。

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根據輝達官網，黃仁勳與SEGA代表取締役會長CEO里見治紀、代表取締役社長COO內海州史、「VR快打」（Virtua Fighter）創作者鈴木裕及前社長入交昭一郎在孕育無數街機回憶的發源地秋葉原，共同慶祝輝達與SEGA合作30年的里程碑。

路透社報導，黃仁勳在東京會見入交昭一郎及鈴木裕，感謝他們30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。

根據路透社發布的影片，黃仁勳在活動上感性表示：「若不是因為SEGA及入交昭一郎先生對輝達的支持，就不會有今天的輝達。」

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此外，黃仁勳還說：「SEGA與入交昭一郎先生，你們的友情及支持，以及你們對我們的信任，對我而言意義非凡。」

根據科技新聞網站Tom's Hardware，在1990年代中期，輝達推出首款成功的繪圖處理器（GPU）之前，SEGA曾提供500萬美元資金挽救瀕臨危機的輝達。

據報導，輝達於1996年時幾乎面臨破產，所幸當時入交昭一郎的信任與慷慨投資，才讓公司免於倒閉。黃仁勳曾於2024年接受訪問時，回憶輝達這段艱難時期並分享了這段故事。

黃仁勳15日親赴日本東京秋葉原，出席輝達與日本電玩業巨擘SEGA的合作30年慶祝活動。(路透)