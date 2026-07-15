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看不下去...槓桿ETF惹議 南韓總統下令強化監管

編譯吳孟真／綜合外電
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南韓總統李在明（見圖）15日下令加強對個股槓桿型ETF的監管。（歐新社）
南韓總統李在明（見圖）15日下令加強對個股槓桿型ETF的監管。（歐新社）

韓媒報導，南韓總統李在明已下令相關單位儘速提出措施，加強監管個股槓桿型指數型股票基金（ETF），

以因應市場疑慮，以及相關產品對股市造成的波動。

韓國先鋒報和朝鮮日報報導，李在明在15日的政府部會業務簡報中，要求韓國交易所理事長鄭恩甫研擬因應措施，強調「資本市場正常化與先進化是重要任務，請審慎處理」。他也對金融監督院（FSS）院長李燦鎮（音譯）表示，「看來你最近因為個股槓桿ETF的問題，吃了不少苦頭」。

李燦鎮上月曾說，「很遺憾，當初即使躺在大門口，也應該在受理前就擋下證券申報」。

三星電子與SK海力士的兩倍槓桿ETF於5月27日上市，吸引散戶資金大量湧入，引發外界憂心，這些基金正放大所追蹤股票的波動，並進一步加劇韓股大盤KOSPI指數的震盪。

南韓總統府政策室長金容範先前表示，由企劃財政部、金融委員會、南韓央行及金融監督院組成的「F4」政策協調機制，正在評估這類產品對市場的影響，將視需要研議進一步措施。

韓國金融投資協會也在14日召集主要券商執行長，舉行緊急會議，討論由業界主導的因應措施。

這些券商原則上同意提高最低保證金要求，以遏制散戶過度承擔槓桿。目前正在審議的一項提案，擬將門檻提高五倍至5,000萬韓元（3.35萬美元）。業者也同意依投資人年齡與投資組合，提供客製化風險警示，並加強投資人教育，使其更了解相關產品的架構與風險。  

此外，業界也同意將再平衡與避險交易更平均地分散至全天交易時段，以降低收盤前集中買賣所帶來的市場壓力。韓國資本市場研究院估計，這些ETF上市以來，每日因再平衡所產生的交易金額達7,000億至2.1兆韓元（14億美元）。 

精華 FAQ

  • 因為三星電子與SK海力士兩倍槓桿ETF吸引大量散戶資金，放大相關股票波動，並加劇KOSPI震盪，市場因此出現明顯疑慮。

  • 由企劃財政部、金融委員會、央行與金融監督院組成的F4機制，正在評估產品對市場的影響，並視需要研議進一步管制措施。

  • 券商原則同意提高最低保證金要求，擬升至5,000萬韓元，並加強依年齡與資產配置的風險警示、投資教育，以及分散再平衡交易時段。

南韓 李在明

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