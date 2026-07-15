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SK海力士盤中狂漲近13% 韓股漲幅擴大至7% 分析師仍看好記憶體

編譯葉亭均／綜合外電
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SK海力士股價15日首爾盤中一度大漲近13%。（路透）
SK海力士股價15日首爾盤中一度大漲近13%。（路透）

SK海力士股價15日在首爾盤中一度大漲近13%，追隨美國科技股漲勢。此前，美國公布的通膨數據低於市場預期，提振投資人信心；此外，分析師對AI記憶體需求前景持樂觀看法，也進一步支撐市場情緒。

這股漲勢也帶動其他南韓半導體股走強，三星電子盤中上漲近8%，韓美半導體更勁揚約27%。

不過，南韓AI股票頻頻暴漲暴跌，凸顯槓桿過度擴張的威力。南韓總統李在明今天在一場簡報中表示，國內股市在短時間內出現大幅上漲，市場需要一段時間才能恢復穩定。

在最新反彈之前，晶片股已歷經數周劇烈波動。投資人擔心，隨著2026年下半年季度漲價幅度趨緩，記憶體產業獲利成長可能放慢。市場也質疑，美國大型雲端服務供應商資本支出放緩的跡象、融資需求增加，以及記憶體廠近期宣布數十億美元擴產計畫，最終是否可能緩解推動晶片股大漲的供需失衡局面。

不過，部分分析師仍認為，AI應用帶來的結構性需求將使市場持續維持供給吃緊。

南韓美利茲證券資深分析師金善宇（Kim Sunwoo，音譯）表示，目前用於電腦、伺服器及行動裝置的DRAM記憶體供應商，僅能滿足約75%至80%的市場需求，而隨著2026年下半年供應短缺加劇，情況將更加嚴峻。

他預估，2027年供貨滿足率可能降至60%多，即使排除部分投機性訂單，供應商仍只能滿足約70%的需求，「隨著供應短缺持續惡化，記憶體價格與獲利可望持續改善，將支撐股價強勁反彈。」

滙豐近期報告也呼應這項看法，認為AI服務獲利能力改善，將持續支撐雲端業者維持強勁資本支出，而且產業正逐漸轉向三年至五年期長期供貨合約，這將提高未來二至三年的獲利能見度，並降低獲利波動性。

巴克萊也加入看多陣營，首次針對SK海力士新上市的ADR發布研究報告，給予「加碼」評級，目標價330美元，遠高於周二收盤的193.92美元。

高盛近期報告則指出，南韓晶片股先前遭到拋售，主要是受到新成立、持股高度集中於一至兩檔股票的ETF部位平倉所影響，但半導體景氣周期的基本面依然強勁。

精華 FAQ

  • 主要受美國通膨數據低於預期、科技股走強，以及市場對AI記憶體需求前景樂觀所帶動，進而推升SK海力士、三星電子與韓美半導體同步上漲。

  • 部分分析師認為AI應用將持續推升需求，DRAM供應仍偏緊，且供應商僅能滿足約75%至80%需求；若短缺延續，記憶體價格與獲利還有上行空間。

  • 投資人擔心獲利成長在2026年下半年後放慢，加上雲端業者資本支出可能趨緩、融資需求增加與大規模擴產，可能逐步緩解供需失衡並加劇股價波動。

南韓 李在明

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