我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資逾2億人民幣、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

國際油價升至近個月高點 布蘭特原油站上87美元

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著中東衝突升級，市場再次擔憂波斯灣原油供應，國際油價14日應聲升至近一個月高點，布蘭特站上每桶87美元。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油9月期貨14日盤中上漲4.5%，攀抵每桶87.04美元；西德州中級原油8月期貨揚升3.4%，至每桶80.83美元。

此前，在兩輪美國海上封鎖之間的短暫空檔，伊朗成功出口至少5700萬桶原油，凸顯如今重新實施限制後，全球石油市場面臨的風險。

Infrastructure資本管理公司執行長哈特菲爾德表示：「伊朗之前出口原油的速度令人難以置信。我們認為油價大概會維持在每桶80美元左右，除非荷莫茲海峽局勢出現重大變化。我不認為油價會飆到90或100美元；但如果荷莫茲海峽重新恢復正常通行，油價可能很快跌回60美元。」

美國能源部13日表示，在美伊衝突再度升高之際，12日仍有超過800萬桶原油在美軍協助下通過荷莫茲海峽。

財經網站CNBC報導，一名能源部發言人表示，無論伊朗是否配合，美軍都將確保石油持續流通，以維持市場供應充足。目前中東波斯灣地區每日原油出口量平均約1500萬桶。

美軍強調，荷莫茲目前仍開放，不過，部分船舶通過美軍保護的南側航道時，關閉船舶自動識別系統（AIS）訊號，因此難精確掌握實際通行量。

精華 FAQ

  • 主要是中東衝突再度升級，市場擔心波斯灣原油供應可能受阻，進而推升國際油價，布蘭特與西德州原油都明顯走高。

  • 布蘭特原油9月期貨盤中上漲4.5%，至每桶87.04美元；西德州中級原油8月期貨則上漲3.4%，報每桶80.83美元。

  • 美國表示仍有原油在軍方協助下通過荷莫茲海峽，但部分船舶關閉AIS訊號，實際通行量難以精確掌握，市場因此持續關注供應變化。

油價 石油 伊朗

上一則

Meta、亞馬遜…北美雲端5巨頭加碼AI

下一則

簽長約若記憶體跌價怎麼辦？CoreWeave研議靠華爾街手法來避險

延伸閱讀

美伊衝突升高 荷莫茲海峽單日仍出口800萬桶原油 船流較上周大減60%

美伊衝突升高 荷莫茲海峽單日仍出口800萬桶原油 船流較上周大減60%
大摩猛砍油價預估 三大理由曝光 估布蘭特明年跌至70美元

大摩猛砍油價預估 三大理由曝光 估布蘭特明年跌至70美元
美國石油及油品庫存偏低 供給仍然緊俏

美國石油及油品庫存偏低 供給仍然緊俏
川普說「他們打 我們就更重手反擊」 國際油價兩日累漲逾6%

川普說「他們打 我們就更重手反擊」 國際油價兩日累漲逾6%

熱門新聞

股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10
美股市意圖。 (路透)

貝瑞出手押寶3檔股票 進場價位曝光

2026-07-08 22:51
美元近期強勢，美元指數維持在今年高檔。(路透)

強勁經濟推升美實質殖利率 專家：抱美元、避長債

2026-07-12 23:31
分析師警告，金融市場正面臨一場幾近完美的夏季風暴。目前市場平靜無波只是表象，其實潛伏著多股強大暗流。（美聯社）

全球金融市場迎來夏季完美風暴？專家緊盯這3大潛在爆點

2026-07-11 08:10

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票