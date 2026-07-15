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三菱UFJ金融集團 躍日企市值榜首

財經新聞組／綜合報導
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三菱UFJ金融集團躍居日本企業市值冠軍，是睽違40年再度有金融機構登頂。顯示在泡沫經濟崩潰後，長期受困於低利率的金融業正迎來轉捩點。

三菱UFJ在東京股市13日收盤逆勢上漲2.3%，收在3541日圓，市值達到42兆日圓，超越記憶體晶片製造商鎧俠和汽車大廠豐田，成為日本上市企業市值第一。 14日連續第三天收紅，穩坐市值冠軍寶座。

隨著日本銀行（央行）升息帶動利率上揚，放款利息收入增加，投資人看好業績持續成長，吸引資金湧入。不過日本銀行業這條復甦之路十分漫長。銀行主要靠企業融資賺取利潤，因此向來被視為最容易受到景氣與利率變化影響的景氣循環股。

在日本泡沫經濟崩潰後，銀行界面臨龐大的不良債權問題。許多大型銀行接受政府公共資金的注入，在2000年代接連引發大規模重組。三菱UFJ之所以誕生，正是因為UFJ控股在處理不良債權的壓力下尋求整合。

由於未能完全擺脫通貨緊縮，在長期低利率環境下，銀行的股價和業績持續低迷。而與泡沫經濟時期相比，三菱UFJ的獲利結構也已不同，當年國內房地產融資過熱的銀行界不復存在。到了2025年度，三菱UFJ的營業利益來自美國及亞洲市場的占比已逾半。　

精華 FAQ

  • 三菱UFJ股價在東京股市逆勢上漲，市值達42兆日圓，超越鎧俠與豐田。投資人看好日本升息後放款利差擴大，帶動未來獲利成長。

  • 這是睽違40年再度有金融機構登上日本企業市值榜首，象徵泡沫經濟崩潰後長期低迷的銀行業，可能正迎來利率回升帶來的轉捩點。

  • 與泡沫時期偏重國內房地產融資不同，三菱UFJ到2025年度的營業利益已逾半來自美國及亞洲市場，顯示其成長重心正走向海外。

央行 利率 日本

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