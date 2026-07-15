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南韓槓桿ETF潮起又潮落 近期市場動盪 反噬散戶

編譯林奇賢／綜合報導
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專家指出，南韓槓桿ETF暴跌之後，可能會降低散戶投資者購買半導體股的意願和能力。...
專家指出，南韓槓桿ETF暴跌之後，可能會降低散戶投資者購買半導體股的意願和能力。（路透）

席捲南韓的槓桿ETF，雖然在股價上漲時可放大收益，但在近期市場動盪之際，卻反噬許多喜歡買這種金融商品的散戶，加劇他們的虧損。

彭博彙編的數據顯示，追蹤三星電子和SK海力士的十幾檔槓桿型ETF的價格，自5月下旬上市以來已將近腰斬。其中管理資產規模最大（約34億美元）的三星KODEX SK海力士個股槓桿ETF，自推出以來已下跌約45%，若跟6月高點相比，更是摔逾60%。

這些產品的下跌，凸顯了對兩家南韓晶片巨頭進行槓桿投資的風險。雖然這些產品可能帶來超額收益，但也可能加劇市場波動，因為發行人通常需要逢高買入和逢低賣出，以符合其承諾的槓桿比率。

Fibonacci資產管理全球公司執行長鄭寅潤（Jung In Yun，音譯）說：「這些槓桿ETF暴跌，對散戶投資者來說特別痛苦，許多散戶似乎將其視為長期投資，而非短期交易工具。這些ETF的巨額虧損，可能會降低散戶投資者購買半導體股的意願和能力，市場的反彈會更加依賴於外國機構的資金流入。」

高盛銷售與交易部門在面向機構客戶的報告中也說，13日市場劇烈波動的主要驅動因素，正是個股槓桿ETF的快速去槓桿化。報告指出，這類產品大幅下跌後，不得不進行激進的Gamma再平衡，從而放大了市場的螺旋式下跌，占比高達本地機構淨賣出的62%。

這些南韓產品推出前，在香港的類似工具已大受歡迎。自去年10月上市以來，在香港的南方東英SK海力士正二ETF，迅速成為全球規模最大的同類產品。彭博行業研究的數據顯示，在首爾上市的槓桿ETF推出後，資產管理規模迅速膨脹，在6月最高點時，一度超過100億美元。

儘管韓股近期跌跌不休，但韓股大盤Kospi指數今年來仍累計上漲了60%，而且彭博經濟研究指出，看到的是泡沫消風，而非基本面崩壞，成長驅動力依舊穩健。

值得注意的是，美國投資者過去一年從證券公司借入用於投資的資金激增超過50%。Leuthold集團投資長奧普薩爾表示，目前美國的融資餘額規模約為1.4兆美元，年增率為54%，類似的成長幅度曾出現在2000年的網路泡沫時期、2007年全球金融危機爆發前夕，以及2021年新冠疫情期間的股市高峰期。而這些時期之後都出現了急劇下降。

精華 FAQ

  • 這些追蹤三星電子與SK海力士的槓桿ETF，因晶片股近期劇烈震盪而快速回落，上市以來多數價格已近腰斬，反映高槓桿工具在波動市況下的風險。

  • 因發行人需維持固定槓桿比率，當標的下跌時往往被迫賣出、上漲時又需買進，這種逢高買低賣的再平衡操作，容易加劇市場下行壓力。

  • 散戶若將槓桿ETF當成長期持有工具，虧損會被快速放大，甚至降低其再投資意願；同時市場反彈更可能依賴外資與機構資金流入支撐。

南韓 高盛 三星

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