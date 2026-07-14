我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱西班牙2：0擊敗法國 晉級決賽

「哈德遜奇蹟」英雄薩利機長罹患阿茲海默症：勇敢面對

古巴電網斷線全國大停電 不到10天內第3次

中央社／哈瓦那14日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

加勒比海島國古巴的國營電力公司「古巴電力聯盟」（UNE）今天表示，上午約11時5分全國電網完全斷線。這是古巴電網不到10天內第3度故障，並再度造成全國大停電。

法新社報導，這已是古巴本月第3度全國大停電，也是今年來第5次。當局尚未說明原因。

古巴原已苦於數十年來最嚴重經濟危機，美國總統川普（Donald Trump）今年1月又為了施壓其共產政權結束60年統治而實施燃料禁運，令情勢雪上加霜。

由於燃料短缺，古巴恢復供電得花更多時間且更困難。上週的2次全島大停電，都費時24小時以上才讓全國960萬人口有電可用。

其中在首都哈瓦那（Havana），每次停電總計都超過30小時。在較偏遠省分，則要等上好幾天才復電。

62歲家庭主婦阿爾瓦雷茲（Maria Caridad Alvarez）表示：「我今天早上起床時看到電來了，就煮了些豆子。我現在出門回來，卻又停電了。這感覺永遠沒辦法解決。我已經無話可說。」

在古巴受停電影響最嚴重地區的居民，已透過燒垃圾堆和敲打鍋碗瓢盆來宣洩不滿。

精華 FAQ

  • 古巴國營電力公司表示，今天上午約11時5分全國電網完全斷線，隨即造成全國大停電。這也是古巴電網不到10天內第3次發生故障。

  • 這已是古巴本月第3度全國大停電，也是今年以來第5次。報導指出，電網近來連續出現問題，顯示供電系統相當不穩定。

  • 古巴正面臨嚴重經濟危機，加上美國燃料禁運與燃料短缺，使電力修復更耗時。上週兩次大停電都超過24小時才恢復，偏遠地區甚至要等上好幾天。

川普 古巴

上一則

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

延伸閱讀

古巴1周停電2次 川普封鎖石油下 哈瓦那僅7%復電

古巴1周停電2次 川普封鎖石油下 哈瓦那僅7%復電
古巴電網全面癱瘓 1000萬人口無電可用

古巴電網全面癱瘓 1000萬人口無電可用
古巴全國大停電復電腳步慢 哈瓦那民眾上街抗議

古巴全國大停電復電腳步慢 哈瓦那民眾上街抗議
熱浪壓垮電網 紐約逾8萬戶曾停電 聯合愛迪生降壓籲節電

熱浪壓垮電網 紐約逾8萬戶曾停電 聯合愛迪生降壓籲節電

熱門新聞

現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
美股市意圖。 (路透)

貝瑞出手押寶3檔股票 進場價位曝光

2026-07-08 22:51
美元近期強勢，美元指數維持在今年高檔。(路透)

強勁經濟推升美實質殖利率 專家：抱美元、避長債

2026-07-12 23:31
分析師警告，金融市場正面臨一場幾近完美的夏季風暴。目前市場平靜無波只是表象，其實潛伏著多股強大暗流。（美聯社）

全球金融市場迎來夏季完美風暴？專家緊盯這3大潛在爆點

2026-07-11 08:10
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10
奈及利亞企業家丹格特（Aliko Dangote）。（路透）

煉油廠及時向全球供貨 非洲首富身價飆漲 意外成伊朗戰爭大贏家

2026-07-10 07:20

超人氣

更多 >
挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的
美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣

美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣
小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別

小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元