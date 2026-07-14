古巴電網斷線全國大停電 不到10天內第3次

加勒比海島國古巴 的國營電力公司「古巴電力聯盟」（UNE）今天表示，上午約11時5分全國電網完全斷線。這是古巴電網不到10天內第3度故障，並再度造成全國大停電。

法新社報導，這已是古巴本月第3度全國大停電，也是今年來第5次。當局尚未說明原因。

古巴原已苦於數十年來最嚴重經濟危機，美國總統川普 （Donald Trump）今年1月又為了施壓其共產政權結束60年統治而實施燃料禁運，令情勢雪上加霜。

由於燃料短缺，古巴恢復供電得花更多時間且更困難。上週的2次全島大停電，都費時24小時以上才讓全國960萬人口有電可用。

其中在首都哈瓦那（Havana），每次停電總計都超過30小時。在較偏遠省分，則要等上好幾天才復電。

62歲家庭主婦阿爾瓦雷茲（Maria Caridad Alvarez）表示：「我今天早上起床時看到電來了，就煮了些豆子。我現在出門回來，卻又停電了。這感覺永遠沒辦法解決。我已經無話可說。」

在古巴受停電影響最嚴重地區的居民，已透過燒垃圾堆和敲打鍋碗瓢盆來宣洩不滿。