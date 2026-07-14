全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其
美伊戰爭前，船舶可自由通行荷莫茲海峽，如今德黑蘭對海峽航運收費蠢蠢欲動，就連美國總統川普也在13日喊話針對海峽徵收20%費用，引發外界關注全球供應鏈對少數戰略水道的依賴。彭博經濟研究分析師法拉爾指出，海峽最終安排可能建立具有全球影響的新先例。
彭博7月8日報導指出，巴拿馬與蘇伊士運河屬國家主權設施，可收取通行費；土耳其兩條海峽是現代天然海峽中唯一收費案例；麻六甲海峽不收過路費，僅接受自願捐款，維護助航設施。
依國際法，船隻原則上享有通過國際航行海峽的權利，沿岸國不得僅因船舶通行而收費，但可對提供的特定服務收取費用。阿曼目前是《聯合國海洋法公約》締約國，伊朗則不是。
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土耳其海峽「現代唯一收費天然海峽案例」
博斯普魯斯海峽與達達尼爾海峽（Bosphorus/Dardanelles Straits）位於土耳其境內，連接黑海與地中海，是俄羅斯、烏克蘭等黑海沿岸國家出口能源、穀物與貨物的重要航道，去年有超過4萬艘船隻通過。
兩條海峽受1936年《蒙特魯公約》規範，和平時期保障商船自由通行。土耳其不得徵收一般過路費，但可依船舶淨噸位，收取燈塔、救援、引水及航行協助等服務費，計費基準則採公約訂定的「金法郎」制度，再按現值換算。
土耳其自2022年起逐年調高費率，2026年7月1日起提高至每淨噸6.7美元。截至2025年6月的一年內，相關收入達2.23億美元，較2021年增加近6倍。彭博經濟研究分析師法拉爾（Adam Farrar）指，土耳其海峽是現代唯一對通過天然海峽收費的案例。
巴拿馬運河／蘇伊士運河屬國家主權設施 依法收通行費
全長80公里的巴拿馬人工運河連接大西洋與太平洋，是亞洲前往美國東岸最快的海運路線。這條人工運河1999年由美國移交巴拿馬，目前由巴拿馬運河管理局營運，約承擔全球6%的海運貿易。
由於巴拿馬運河屬於巴拿馬的主權基礎設施，管理局可依船型、容量與貨物收取通行費。中型油輪預約通行約需35萬至40萬美元，乾旱或地緣政治動盪期間，特別保留的即時通行名額可能推高至約100萬美元；運河2025會計年度營收達57億美元。
蘇伊士運河連接地中海與紅海，是歐亞最短海運路線，通常承擔全球約15%的海運貿易。運河由埃及國營機構管理，依船型與貨物收費，常見載貨油輪單程通行費約38萬美元，2025至2026會計年度營收達46.7億美元。
麻六甲海峽收取自願維護捐款 阿曼曾指是荷莫茲理想模式
麻六甲海峽連接印度洋、南海與太平洋，是中東往返東亞最短的海運路線。全球逾20%、估值約2.4兆美元的海運貿易經由這條800公里長的水道。海峽由印尼、馬來西亞及新加坡共同管理，並與泰國合作維護航行安全。
船隻通過不需繳納通行費。但印尼、馬來西亞與新加坡透過基金接受自願捐款，用於維護浮標、航標與燈塔等助航設施。日本、中國、印度、南韓、阿聯，以及產業組織與海事基金會都曾出資。截至2025年第3季末，基金餘額約411萬美元，今年核定預算為480萬美元。
新加坡海事及港務管理局強調，這些款項不應被視為向過往船舶徵收的費用或過路費。
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台灣海峽
台灣海峽連接東北亞、東南亞、歐洲與中東，是南韓、日本、台灣及中國的重要出口航道，每年約有價值2.45兆美元、相當於全球逾1/5的海運貿易經由此處，商船通過不需付費。
中國主張台灣海峽並非國際水域，美國等國則不接受此說，持續派遣軍艦通過。商業航運目前大致未受影響，但中國近年頻繁在台灣周邊軍演，升高軍事衝突風險。
船隻雖可改走台灣東側，但將增加航程、時間與燃料成本，台灣的海運貿易也幾乎完全仰賴這條航道。
曼德海峽
曼德海峽位於紅海入口，連接印度洋與蘇伊士運河，東臨葉門，西接吉布地與厄利垂亞。其阿拉伯語名稱意為「淚之門」，源於當地洋流複雜、風向多變且暗礁密布。
過去全球約15%的海運貿易經由此處，每年有逾2.2萬艘船通過；但自2023年底葉門青年運動攻擊紅海商船後，許多船隻改道非洲，交通量大減。
目前通過曼德海峽不需付費，但伊朗扶植的代理勢力青年運動曾考慮向通行船舶徵收過路費。
直布羅陀海峽
直布羅陀海峽位於歐洲與非洲之間，連接地中海與大西洋，兩岸分別為西班牙與摩洛哥，最窄處僅13公里，是西歐、北歐與亞洲貿易的重要航道。
每年有逾10萬艘商船通過，約占全球海運量10%，但不收取通行費。
好望角
好望角位於非洲南端，是亞洲與歐洲之間的重要替代航線，通行不收費。
當蘇伊士運河、紅海或荷莫茲海峽風險升高時，船隻便會改道此處；近期荷莫茲海峽動盪，已使南部非洲周邊船流量增加多達90%。不過，繞行非洲會增加數千英里航程，推高燃料與營運成本。
厄勒海峽
厄勒海峽（Oresund Strait）分隔丹麥與瑞典，是波羅的海通往大西洋的重要門戶，承載北歐與波羅的海沿岸國家的汽車、穀物及石油貨運。俄國入侵烏克蘭後，厄勒海峽同時成為北約監控俄羅斯能源出口的重要航道。船隻通過海峽不需付費，但聯合國旗下機構國際海事組織建議船隻使用領航服務，而這項服務須收領航費。
土耳其的博斯普魯斯海峽與達達尼爾海峽是現代天然海峽中唯一收費案例。當局雖不得收一般過路費，但可依淨噸位收燈塔、救援與航行協助等服務費。 台灣海峽每年承載約2.45兆美元、逾全球1/5的海運貿易，是東北亞與中東、歐洲的重要航道。雖然商船目前免收費，但兩岸緊張與軍演升高了航運風險。 巴拿馬運河與蘇伊士運河屬主權設施，可依法收通行費；土耳其海峽可收服務費。麻六甲、台灣、直布羅陀、好望角與厄勒海峽則多半免費，僅少數提供領航或維護服務收費。
精華 FAQ
土耳其的博斯普魯斯海峽與達達尼爾海峽是現代天然海峽中唯一收費案例。當局雖不得收一般過路費，但可依淨噸位收燈塔、救援與航行協助等服務費。
台灣海峽每年承載約2.45兆美元、逾全球1/5的海運貿易，是東北亞與中東、歐洲的重要航道。雖然商船目前免收費，但兩岸緊張與軍演升高了航運風險。
巴拿馬運河與蘇伊士運河屬主權設施，可依法收通行費；土耳其海峽可收服務費。麻六甲、台灣、直布羅陀、好望角與厄勒海峽則多半免費，僅少數提供領航或維護服務收費。
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