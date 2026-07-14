買日本公債可享免稅？日本財相提出新構想 出招救日圓

日本財務大臣片山皋月。（路透）

日本 財務大臣片山皋月提出將日本公債納入個人免稅投資計畫的構想，並表示日本大型退休基金將在必要時調整投資組合。這凸顯出在日圓匯率接近40年來低點之際，日本政府正努力吸引資金流入國內市場。

片山皋月周二（14日）表示：「如果我們成功推進成長策略，以日圓計價的資產將變得更具吸引力。由於這是本屆政府正在推動的政策，因此，如同內閣官房長官所說，投資組合有可能會被檢視，並在必要時進行修正。」

內閣官房長官周一指出，日本政府退休投資基金（GPIF）會定期檢視投資組合。

在片山發表談話後，日圓短暫走高，但隨後回吐大部分升幅，14日盤中小幅升值0.07%，報162.31日圓兌1美元，接近本月稍早觸及的40年最低水準162.84日圓。

片山表示，在自民黨內外，目前存在各種不同意見，例如讓日本公債符合類似「日本個人儲蓄帳戶」（NISA）制度的資格，讓散戶投資人享有稅務優惠。此外，放寬遺產稅規定也是另一項構想，但這可能會受到批評，被認為是在偏袒富裕階層。

片山說：「雖然我已收到關於這些事物的請願，也還無法做出最終決定，但我感覺現在已經到了推動這些措施的時候。」

日本厚生勞動大臣上野賢一郎同日也呼應片山對GPIF的說法，表示若有必要，會檢討該基金的投資組合。厚生勞動省是監管GPIF的機構。

澳盛銀行日本外匯及大宗商品銷售主管町田廣之表示，將日本公債納入日本個人儲蓄帳戶計畫，可能會讓更多儲蓄資金（包括老年人的資金）轉移至債券市場。他表示，這將成為推動日圓買盤的催化劑，同時也有助於穩定日本公債市場。

截至2025年底公布的初步數據顯示，日本個人儲蓄帳戶數超過2,800萬戶，持有價值71兆日圓（約4,375億美元）的資產，規模是2020年底的三倍以上。

市場一直關注日本龐大的公共退休金基金，原因是片山上周五表示，她希望鼓勵該基金增加對國內資產的投資，理由是隨著日本進入經濟成長的新階段，以及利率上升，這樣的措施將有助於讓家庭更直接受益於日本經濟的擴張。GPIF是全球規模最大的退休基金之一，管理資產達293.6兆日圓（約1.81兆美元）。