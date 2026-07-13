本益比只有台股1/3 韓股大漲過後仍處歷史新低

Kospi本益比仍只有台股加權指數目前水準的1/3。（路透）

南韓 股市今年漲勢驚人，卻出現一個意想不到的現象：股價本益比反而跌至歷史低點。

Kospi指數今年來上漲約 80%，屢創歷史新高，但分析師調高獲利預估的速度更快。在記憶晶片雙雄三星電子和SK海力士獲利激增帶動下，韓股本益比降至僅 6.4 倍，甚至低於 2008 年金融海嘯期間的水準。

近日市場再度質疑AI行情，引發南韓股市急跌，也使評價進一步壓低。投資人如今面臨的難題是，如此廉價的價位究竟是進場良機，還是市場已預先反映記憶晶片榮景終將結束的警訊。

Indosuez Wealth駐新加坡亞洲首席策略師Francis Tan說：「是否值得買進，其實取決於個人投資組合。如果投資人對這些股票曝險不高，現在是很好的進場時點，可為投資組合增加和AI主題連動的成長部位。企業獲利強勁，預估仍會維持強勁。」

南韓這波漲勢與多數牛市不同，投資人並非因為願意支付更高的本益比而買進，主要是因為企業獲利遠超預期。Kospi成分股按獲利預估已連續 17 個月上修，創逾9年來最長上修紀錄，主因全球科技公司競相建設AI基礎設施，推升記憶體晶片價格大漲。

雖然Kospi指數表現優於全球同業，但相較其他晶片比重高的指數，仍處於大幅折價。Kospi本益比只有台股加權指數目前水準的1/3。

這個市值 4.3 兆美元的市場，長期以評價偏低聞名，也就是所謂「南韓折價」。原因包括公司治理問題，以及三星和SK海力士獲利過去高度受景氣循環左右；兩家公司合計占Kospi權重逾半。

部分市場人士主張，AI正創造新的需求典範，可能打破記憶體產業典型的景氣榮枯獲利模式。但Kospi低本益比顯示，許多人仍未被說服。

新加坡盛寶市場（Saxo Markets）首席投資策略師Charu Chanana說：「南韓需要證明，記憶體超級周期仍有後勁。」她並說，評價便宜本身並不是買進理由。「我擔心本季許多超大規模雲端業者仍會大舉支出，但開始談論如何優化成本，這對記憶體來說是壞消息，因為這意味高價格正在扼殺需求。」

短期前景持續改善。Kospi預估每股盈餘今年來上修約 170%，創 20006 年有資料以來最大單年增幅。

教保生命保險首爾主動股票管理主管Jason Minsang Kam說，南韓市場「過去從未經歷過如此前所未有、爆炸性的獲利動能飆升」。不過，Kam對市場「極端波動」仍抱持戒心，並建議目前避開南韓晶片製造商，理由是這些公司獲利高度受景氣周期左右。

推升晶片製造商獲利的記憶體價格大漲，預料還會持續約一年。不過，三星和SK海力士為因應供應吃緊而擴充產能，也引發市場疑慮：一旦需求轉弱，利潤率可能像典型循環一樣受到壓縮。

除了獲利之外，交易員也可能看到其他買進股票的理由，包括SK海力士赴美掛牌可望協助縮小和競爭對手美光科技之間的評價差距。另一方面，潛在風險因素包括中國大陸企業帶來的競爭威脅升高，例如長鑫存儲。