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立邦傳以75億歐元出價Akzo Nobel裝飾塗料事業

編譯劉忠勇／綜合外電
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若立邦塗料控股這次新報價成功，將整合全球主要歸屬於Akzo Nobel的得利（D...
若立邦塗料控股這次新報價成功，將整合全球主要歸屬於Akzo Nobel的得利（Dulux ）品牌。（路透）

彭博引述知情人士透露，立邦塗料控股（Nippon Paint Holdings）過去一個月多次出價，尋求收購阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel）的裝飾塗料事業。

知情人士說，這家東京上市公司三周前首次提出收購，上周又提出後續報價，對這項事業估值達 75 億歐元（86 億美元）。

知情人士說，Akzo Nobel管理團隊並未就這項報價和日本塗料接觸，也未向股東轉達相關提案。這項報價相當於該部門 2026 年稅息折舊攤銷前獲利約 12 倍。

知情人士表示，立邦塗料上個月與宣偉公司（Sherwin-Williams）終止聯手收購這家荷蘭塗料大廠後，決定單獨出價競標Akzo Nobel 旗下的裝飾漆業務。先前他們兩度提出全現金收購，皆遭Akzo Nobel拒絕。

Akzo Nobel說，這項聯合收購案要取得監管核准會有困難，去年 11 月宣布與艾仕得塗料系統公司（Axalta Coating Systems）的合併協議，仍是較優選項。

知情人士說，若立邦塗料控股這次新報價成功，將整合全球主要歸屬於Akzo Nobel的得利（Dulux ）品牌，同時強化相關公司在歐洲的布局，裝飾塗料事業近三分之二營收來自歐洲。Akzo Nobel去年在財報說明會上表示，正研議出售東南亞地區的裝飾漆事業。知情人士說，立邦志在收購整個事業體，不太可能只針對東南亞事業出價。

Akzo Nobel去年在財報電話會議上宣布，正探索出售東南亞部分裝飾塗料事業。知情人士說，立邦塗料控股聚焦收購整個事業，單獨對該部門出價的可能性不高。

Akzo Nobel和 Axalta 的交易，將創造一家企業價值約250億美元的塗料製造商。這家荷蘭公司將持有合併後實體 55% 股權，並把股票上市地從阿姆斯特丹遷至紐約。根據 5 月申報文件，這項交易仍須取得主管機關美國聯邦貿易委員會（FTC）核准；FTC已要求兩家公司提供進一步資訊。

精華 FAQ

  • 知情人士透露，立邦塗料控股過去1個月多次出價，最新對Akzo Nobel裝飾塗料事業的估值達75億歐元，約86億美元，屬於單獨競標方案。

  • Akzo Nobel表示，與立邦及Sherwin-Williams的聯合收購案在監管上較難取得核准，因此目前仍以去年11月宣布的Axalta合併協議為較優選項。

  • 若交易成真，立邦可整合多數歸屬Akzo Nobel的Dulux品牌，並進一步強化在歐洲的布局；因裝飾塗料事業近2/3營收來自歐洲，戰略意義相當高。

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