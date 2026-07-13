我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛理漢驟逝 烏克蘭痛失盟友 憂與川普關係變薄弱

伊朗戰火之外有更大風險？華爾街憂這兩國角力 恐被迫選邊站

韓股熔斷 暫停交易20分鐘 SK海力士ADR上市利多出盡？拖累大盤跌逾8%

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓Kospi指數周一一度重挫超過8%，觸發熔斷機制。示意圖。（歐新社）
南韓Kospi指數周一一度重挫超過8%，觸發熔斷機制。示意圖。（歐新社）

南韓Kospi指數周一下跌超過8%，於下午1時28分觸發熔斷機制。交易暫停20分鐘。

SK海力士股價今天在首爾重挫13.35%。這家記憶體晶片大廠日前赴美上市，交易員指出，投資人獲利了結，加上部分資金轉向美國存託憑證（ADR），是股價下跌的主因。

首爾避險基金Petra Capital Management管理合夥人Chan H. Lee表示，SK海力士規模265億美元的赴美上市案相當成功。儘管市場近來憂心AI概念股估值過高、企業支出過度，但此次IPO仍獲逾七倍的超額認購。不過，市場早已反映大部分利多。股價在周一回落，看起來更像是典型的「利多出盡」與獲利了結，而非基本面出現變化。

精華 FAQ

  • 因Kospi指數周一下跌超過8%，於下午1時28分觸發熔斷機制，交易因此暫停20分鐘，以避免市場在劇烈波動下持續失序。

  • 交易員指出，SK海力士股價下跌主因是投資人獲利了結，加上部分資金轉向美國存託憑證ADR，導致首爾股價在周一重挫13.35%。

  • Petra Capital Management合夥人表示，SK海力士265億美元赴美上市相當成功且超額認購逾7倍，但市場已提前反映多數利多，因此回落更像是利多出盡，而非基本面轉差。

南韓

上一則

伊朗戰火之外有更大風險？華爾街憂這兩國角力 恐被迫選邊站

下一則

立邦傳以75億歐元出價Akzo Nobel裝飾塗料事業

延伸閱讀

南韓Kospi一度重挫8% 今年第六度觸發熔斷 三星財報觸發獲利了結

南韓Kospi一度重挫8% 今年第六度觸發熔斷 三星財報觸發獲利了結
SK海力士赴美IPO火熱 超額認購逾7倍

SK海力士赴美IPO火熱 超額認購逾7倍
躍居史上第三大IPO SK海力士在美發行ADR籌得265億美元 狂吸AI金流

躍居史上第三大IPO SK海力士在美發行ADR籌得265億美元 狂吸AI金流
SK海力士赴美掛牌 又引爆槓桿ETF熱潮 分析師憂瘋狗太多

SK海力士赴美掛牌 又引爆槓桿ETF熱潮 分析師憂瘋狗太多

熱門新聞

近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片）

少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

2026-07-07 05:11
美股市意圖。 (路透)

貝瑞出手押寶3檔股票 進場價位曝光

2026-07-08 22:51
晶片大神凱勒。（美聯社）

與台積電模式互別苗頭？晶片大神新創Fab2要量產「小型晶圓廠」

2026-07-06 18:55
高盛和摩根史坦利都認為，美股「科技七雄」即將反彈。圖為七雄之一的Nvidia標誌。(路透)

華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報

2026-07-07 02:24

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電