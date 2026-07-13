韓股熔斷 暫停交易20分鐘 SK海力士ADR上市利多出盡？拖累大盤跌逾8%
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南韓Kospi指數周一下跌超過8%，於下午1時28分觸發熔斷機制。交易暫停20分鐘。
SK海力士股價今天在首爾重挫13.35%。這家記憶體晶片大廠日前赴美上市，交易員指出，投資人獲利了結，加上部分資金轉向美國存託憑證（ADR），是股價下跌的主因。
首爾避險基金Petra Capital Management管理合夥人Chan H. Lee表示，SK海力士規模265億美元的赴美上市案相當成功。儘管市場近來憂心AI概念股估值過高、企業支出過度，但此次IPO仍獲逾七倍的超額認購。不過，市場早已反映大部分利多。股價在周一回落，看起來更像是典型的「利多出盡」與獲利了結，而非基本面出現變化。
因Kospi指數周一下跌超過8%，於下午1時28分觸發熔斷機制，交易因此暫停20分鐘，以避免市場在劇烈波動下持續失序。 交易員指出，SK海力士股價下跌主因是投資人獲利了結，加上部分資金轉向美國存託憑證ADR，導致首爾股價在周一重挫13.35%。 Petra Capital Management合夥人表示，SK海力士265億美元赴美上市相當成功且超額認購逾7倍，但市場已提前反映多數利多，因此回落更像是利多出盡，而非基本面轉差。
精華 FAQ
因Kospi指數周一下跌超過8%，於下午1時28分觸發熔斷機制，交易因此暫停20分鐘，以避免市場在劇烈波動下持續失序。
交易員指出，SK海力士股價下跌主因是投資人獲利了結，加上部分資金轉向美國存託憑證ADR，導致首爾股價在周一重挫13.35%。
Petra Capital Management合夥人表示，SK海力士265億美元赴美上市相當成功且超額認購逾7倍，但市場已提前反映多數利多，因此回落更像是利多出盡，而非基本面轉差。
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