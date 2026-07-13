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因應AI強勁需求 記憶體三雄大投資 拚擴產

編譯陳律安／綜合報導
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全球三大記憶體晶片製造商正爭相擴張產能，以填補AI熱潮的供應缺口。圖為三星電子晶...
全球三大記憶體晶片製造商正爭相擴張產能，以填補AI熱潮的供應缺口。圖為三星電子晶片工廠。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三星、SK海力士、美光同步擴產，搶填AI帶動的記憶體供應缺口。
  • 重點二：WSTS估全球半導體市場今年增90%，記憶體晶片規模更暴增250%
  • 重點三：三大廠加碼晶圓廠、先進封裝與設備，HBM和DRAM供給仍將吃緊。

三星電子、SK海力士、美光科技（Micron）等全球三大記憶體晶片製造商正爭相擴張產能，以填補人工智慧（AI）熱潮的供應缺口。

AI業者主管已表示，企業的AI需求依然強勁，只是更重視成本效益，轉向「價值最大化」。

世界半導體貿易統計組織（WSTS） 估算，全球半導體市場規模今年料將激增90%至1.51兆美元，其中，光是記憶體晶片的市場規模，預料將暴增250%至8039億美元。

三星、SK海力士及美光都正加速投資新的晶圓廠、先進封裝、及晶片製造設備，以在新的需求浮現前，確保產能供應。產業主管與分析師預期，高頻寬記憶體（HBM）晶片與傳統DRAM，未來幾年供應仍將保持緊俏。

三星正透過京畿道平澤與龍仁、以及西南部規劃中的「全南光州統合特別市」相關計畫，擴大記憶體生產版圖。同時也在興建平澤P5廠區，並力求把龍仁首座晶圓廠的投產日期提前至2029年下半年，較原定提早一至兩年。

SK海力士計畫利用在那斯達克掛牌籌得的265億美元，興建龍仁半導體聚落的首座晶圓廠、清州P&T7先進封裝廠，以及添購更多極紫外光（EUV）微影設備。

美光也規畫2035年前於美國投資逾2500億美元，目標是將在美國生產的DRAM占比，由目前的個位數百分比提高至40%。

儘管市場憂心企業的AI需求減弱，但上周接受CNBC訪問的AI企業主管都否認。曾任英特爾執行長的Playgound合夥公司一般合夥人基辛格指出，「我有點認為AI需求近乎無限」，Nebius、Rebellions、Cerebras、Lumentum等業者都表示需求大到無法滿足，只是企業會「分配」支出，從「詞元最大化」轉向「價值最大化」。

精華 FAQ

  • 新聞聚焦三星電子、SK海力士與美光科技三大記憶體晶片製造商，它們正同步加速投資產能，目的是搶先補上AI熱潮帶來的供應缺口。

  • 文中引述業者看法，指出企業AI需求仍然強勁，只是支出更重視成本效益；WSTS則估計，今年全球半導體市場將增90%，記憶體市場更可能暴增250%。

  • 三星在平澤、龍仁與全南光州擴大布局，並推進P5與龍仁新廠；SK海力士將用265億美元興建龍仁首座晶圓廠、清州先進封裝廠並添購EUV設備；美光則規畫2035年前在美投資逾2500億美元。

三星

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