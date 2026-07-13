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AI通膨壓力 3C跌價紅利難再現 聯準會關注

記者鍾張涵／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：AI基礎建設投資推升資料中心、晶片與能源需求。
  • 重點二：聯準會開始關注AI通膨，視為物價壓力新來源。
  • 重點三：3C產品難再享跌價紅利，消費者恐付AI硬體成本。

AI浪潮帶來龐大的資料中心、伺服器、高階晶片與能源需求，使AI從提升效率的技術，逐漸轉變為影響供需平衡的重要因素，美國聯準會官員也開始關注，AI投資將成為延續物價壓力的新來源，貨幣政策可能必須有所回應。

過去市場談論科技產品價格上漲，多以「3C通膨」或「科技通膨」描述零組件短缺、供應鏈中斷、製造成本增加，導致消費者購買3C產品價格提高等現象。

不過，近期華爾街及台灣法人圈開始以「AI通膨」描述AI熱潮可能帶來的價格壓力。「華爾街日報」報導，聯準會6月會議紀錄中最受關注的焦點，在於聯準會官員首次點名AI基礎建設投資，已成為推升物價的新力量。

高盛發布最新報告指出，AI每年將美國核心個人消費支出（聯準會最重視的通膨指標）推高約0.2個百分點。今年底，這項通膨壓力預計將翻倍，核心個人消費支出的增幅將達到0.5個百分點，「美國可能會在AI驅動的全球通膨浪潮中首當其衝」。

聯準會6月會議紀錄顯示，聯準會官員首度集體討論AI基礎建設投資已帶來巨大的物價壓力和通膨風險；紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，如果AI帶來的需求持續超過供給，進而引發通膨，「不能將其視為可以忽略的暫時現象」。若這股需求持續強勁，可能迫使聯準會升息。

ICT業者私下感嘆，過去數十年，消費電子產品往往隨著製造效率提升與技術進步，會逐漸降價，如今AI浪潮改變市場規律。這股壓力蔓延至全球科技大廠，蘋果近期就以AI資料中心建設熱潮推升記憶體與儲存晶片價格為由，調漲MacBook、iPad等產品價格。

「某種程度上，記憶體、GPU、AI運算資源已逐漸從一般零組件，轉變成戰略資源」，燦坤3C家電資通訊採購長陳柏蒼說，因此未來三年恐怕都很難再回到過去那種大幅下跌、超低價的時代，「因為現在不只是筆電、桌機、甚至手機等資通訊產品，都變成現代工作與生活的基本生產工具，該換機時還是得換」。

呼應「AI通膨」說法，但陳柏蒼認為，對消費者而言，未來的日常勢必得支付「AI硬體入場門票」。他說，未來恐怕不容易見到3C跌價紅利，消費者得學會購物前好好盤算。

精華 FAQ

  • 指AI熱潮帶動資料中心、伺服器、高階晶片與能源需求大增，進而推升企業成本與整體物價壓力，讓科技投資不再只是提升效率，也可能成為通膨來源。

  • 因為聯準會官員在6月會議紀錄中首次集體討論，認為AI基礎建設投資已造成明顯物價壓力；若需求持續超過供給，通膨恐非暫時現象，甚至影響升息決策。

  • 業界認為記憶體、GPU與AI運算資源正變成戰略資源，3C產品未來難再大幅降價，消費者可能得接受更高硬體成本，並提前評估換機與購買時機。

聯準會 華爾街

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