降低對中依賴 歐盟研議成立「團結工具」
彭博資訊報導，歐盟正在研議成立一種「團結工具」，以支持企業降低對中國關鍵供應的依賴，並降低北京在貿易衝突時施加報復的風險。
歐盟執委會規畫中的這項工具，為歐盟力圖削減與中國龐大貿易逆差舉措的一環。歐盟對中國貿易逆差已突破3600億歐元（約4110億美元），影響每個歐盟成員國。
目前還不清楚歐盟打算為這項計畫投入多少資金，因實際金額取決於北京的回應力度等因素，但由於牽涉的工業與貿易規模龐大，所需資金勢必可觀。
不過，知情人士透露，目前歐盟成員國也正為下一份多年預算案爭論不休，多個成員國力主削減支出。
為重新平衡對中國貿易，歐盟正多管齊下，例如展開對話、研議新的分散供應工具、善用反補貼調查等既有工具、防衛措施、以及可能動用所謂「反脅迫工具」，同時強調這些工具並非專門針對中國。
歐盟與中國已將10月設定為取得進展的期限，知情人士說，北京願意設法增加來自歐盟的進口，卻不太願意減少出口。歐盟也正在推動關鍵供應的許可期限延長、程序簡化，並要求北京放寬市場准入限制；中方則希望歐盟對等回應北京同意的任何更動，並放寬自身的控管。
這項工具主要是協助企業降低對中國關鍵供應的依賴，減少在貿易衝突中遭北京以供應或市場作為報復手段的風險，屬於歐盟重整供應鏈的政策之一。 因為歐盟對中國的貿易逆差已超過3600億歐元，且影響所有成員國；在出口與供應高度依賴下，歐盟希望藉由分散來源、強化談判與防衛工具來降低脆弱性。 歐盟除了研議新工具，也持續推動對話、反補貼調查、防衛措施與可能的反脅迫工具，並要求延長關鍵供應許可、簡化程序，同時爭取中國放寬市場准入。
精華 FAQ
這項工具主要是協助企業降低對中國關鍵供應的依賴，減少在貿易衝突中遭北京以供應或市場作為報復手段的風險，屬於歐盟重整供應鏈的政策之一。
因為歐盟對中國的貿易逆差已超過3600億歐元，且影響所有成員國；在出口與供應高度依賴下，歐盟希望藉由分散來源、強化談判與防衛工具來降低脆弱性。
歐盟除了研議新工具，也持續推動對話、反補貼調查、防衛措施與可能的反脅迫工具，並要求延長關鍵供應許可、簡化程序，同時爭取中國放寬市場准入。
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