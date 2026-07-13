我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多免費試吃 一小口背後藏高明行銷術

舊金山今年租房空置率 低於紐約

智慧手機邁入2奈米時代 AI手機再進化刺激買氣

記者陳昱翔／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著Google、蘋果、三星等科技巨擘新款旗艦機陸續導入2奈米製程主晶片，宣告今年下半年智慧手機已正式邁入2奈米時代，引領AI手機再進化，期望進一步刺激市場買氣提升，突破科技通膨困境。

業界人士指出，目前市面上第一支2奈米智慧手機是三星推出的Galaxy S 26系列，但該手機的主晶片是三星自家生產的Exynos 2600，而台積電所生產的首款2奈米晶片則是在Google的Pixel 11系列，兩者雖然都是2奈米晶片，但效能存在一定的差距。對品牌手機廠而言，2奈米製程可提供更高的電晶體密度，能讓手機運行更複雜的生成式AI模型，例如即時影片生成或更強大的語音助理，並且不會導致手機過熱，成為2026年旗艦機種的處理器主流規格。

此外，5G、6G帶來飛快的無線連網速度，如何維持智慧手機「一天一充」的需求，已成為各大手機品牌廠相當重視的課題，而2奈米處理器因功耗較前代製程降低三成以上，對智慧手機續航力展現關鍵作用。

從品牌廠角度而言，2奈米晶片有助於AI功能更豐富，且執行更順暢，有助於用戶體驗提升，有利刺激買氣；若從晶片商角度來看，AI功能與折疊機將同步推升今年2奈米處理器需求。

精華 FAQ

  • 新聞指出，隨著Google、蘋果、三星等旗艦機陸續導入2奈米主晶片，今年下半年智慧手機已正式邁入2奈米時代，並被視為AI手機再進化的重要轉折點。

  • 2奈米製程能提高電晶體密度，讓手機可運行更複雜的生成式AI模型，例如即時影片生成或更強語音助理，同時維持較佳散熱與更順暢的使用體驗。

  • 因為2奈米晶片可帶來更豐富、流暢的AI功能，也能將功耗較前代降低3成以上，改善續航力，對品牌廠與晶片商來說，都有助提升旗艦機吸引力與市場需求。

Google 三星 台積電

上一則

強勁經濟推升美實質殖利率 專家：抱美元、避長債

下一則

現代汽車發動局部罷工 要求比照晶片業「加發獎金」

延伸閱讀

傳三星電子重啟1.4奈米晶片計畫 目標2029年量產

傳三星電子重啟1.4奈米晶片計畫 目標2029年量產
高通新款5G旗艦晶片 叫板聯發科

高通新款5G旗艦晶片 叫板聯發科
韓媒：晶圓代工業主導定價時代來臨 三星也開始跟進台積電漲價

韓媒：晶圓代工業主導定價時代來臨 三星也開始跟進台積電漲價
鞏固市場龍頭…三星推3款新折疊機 寬螢幕設計翻新

鞏固市場龍頭…三星推3款新折疊機 寬螢幕設計翻新

熱門新聞

近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片）

少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

2026-07-07 05:11
美股市意圖。 (路透)

貝瑞出手押寶3檔股票 進場價位曝光

2026-07-08 22:51
晶片大神凱勒。（美聯社）

與台積電模式互別苗頭？晶片大神新創Fab2要量產「小型晶圓廠」

2026-07-06 18:55
高盛和摩根史坦利都認為，美股「科技七雄」即將反彈。圖為七雄之一的Nvidia標誌。(路透)

華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報

2026-07-07 02:24

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電