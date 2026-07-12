本周開盤前 五件國際事不可不知

美軍又對伊朗發動一波打擊，圖為中央司令部11日發布美軍發動的第三波打擊時彈體發射瞬間。（路透）

美軍對伊朗 發動又一波打擊，德黑蘭為報復先前攻擊，也已對至少五個阿拉伯國家發動反擊。油價周一開盤上漲。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

1. 美伊對荷莫茲海峽 是否仍開放各說各話 國際油價應聲大漲

布蘭特原油上周已上漲 5.4%，周一進一步漲破每桶 78 美元；西德州中級原油接近 74 美元，歐洲天然氣一度上漲 2.7%。伊朗說，荷莫茲海峽如今「關閉至另行通知」；但美國中央司令部否認這項說法，稱美軍已展開更多攻擊，以確保這條水道的航行自由。

史坦普 500 指數期貨周一早盤下跌 0.2%；史坦普 500 指數上周五收盤上漲 0.4%。

多國聯合海事資訊中心說，這條關鍵水道周日幾乎沒有船隻通行，安全威脅仍「嚴重」。

2. SK海力士赴美掛牌首日飆13% 執行長預測記憶體短缺將延續至2030年後

SK 海力士創下美國市場史上最大外國企業發行規模最高紀錄後，周五首日交易大漲 13%。

SK 海力士發行的美國存託憑證（ADR）周五在紐約首日交易收在每股 168.01 美元，低於 170 美元開盤價，但仍遠高於周四定價的 149 美元。即使資料中心支出能否持續的疑慮一度震動晶片股，市場仍順利消化 SK海力士 265億美元的發行案。彭博彙整資料顯示，籌資規模位例史上第三大首發案。

SK 海力士執行長郭魯正接受彭博訪問時說：「我們一直都是景氣循環產業，所以過去本來就有起有落。」但他這次在首次接受美國媒體訪問時也說，如今客戶會主動找SK 海力士洽談長期供應協議。他說：「他們相信短缺情況會持續更久。」他並預測，供應缺口可能延續到 2030 年之後。

3. 美晶片股重燃動能 緊盯台積、ASML法說

SK海力士赴美掛牌首日表現告捷，重燃投資人對AI交易熱情，也帶動美股在本周財報季登場前走高。投資人評估晶片行情是否出現疲態之際，台積電和艾司摩爾（ASML）法說會將接棒，成為本周最受關注的焦點。

相較於SK海力士收漲13%，費城半導體指數10日小漲不到0.1%，其中美光（Micron）下跌1.2%，台積電ADR跌0.7%。科技股比重較高的那斯達克綜合指數上漲0.3%，史坦普500 指數漲0.4%，道瓊工業指數上漲0.3%。

一周下來，史坦普500指數上漲1.2%，那斯達克指數漲1.7%。道瓊指數下跌0.5%，終止連續四周漲勢。費半和台積電ADR周線各漲2.7%和0.4%。

4. 蘋果怒告OpenAI竊密 AI裝置主導權之爭開打

蘋果公司10日在加州北區聯邦地區法院控告OpenAI在開發競爭性裝置過程中，竊取商業機密，意味兩公司的合作關係出現重大裂痕。路透報導指出，這起訴訟也掀起未來人工智慧（AI）裝置的主導權之爭。

對此，OpenAI的回應是，「我們對其他公司的商業機密不感興趣，將繼續專注於開發造福世界各地人們的創新技術。」

OpenAI近期積極進軍消費性電子商品市場，意圖打造能與iPhone相競爭的AI裝置。為了實現硬體野心，OpenAI不僅收購了蘋果前設計總監艾夫（Jony Ive）的硬體新創io，更從蘋果挖角超過400名員工。蘋果在訴狀中直指，OpenAI在招募蘋果員工時，鼓勵他們分享機密資訊，甚至指導他們在跳槽至OpenAI時，如何規避蘋果公司的內部審查。

5. 阿聯採購AI晶片 美國鬆綁

美國商務部10日發布通知說，阿聯如今符合美國出口管制法規的寬鬆待遇資格，理由是阿聯已採取措施，保護美國的敏感技術。這為阿聯採購各類先進技術鋪路，包括實現人工智慧（AI）雄心所需的半導體。

新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購輝達（NVIDIA）和超微（AMD）的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。新規也未限制這些機構可購買的晶片或其他先進產品數量。

近年來，阿聯投入大筆石油財富和政治資源，發展運算基礎設施，力圖成為中東和全球南方的AI樞紐。不過，這是在美國和以色列對伊朗開戰之前。戰爭期間，波斯灣地區多座資料中心遇襲，引發外界擔心，當地吸引海外科技投資的能力可能受到影響。