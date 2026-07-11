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下周開盤前 五件值得回顧的國際大事

編譯劉忠勇／綜合外電
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台積電和艾司摩爾（ASML）法說會將接棒成為下周最受關注的焦點。（路透）
台積電和艾司摩爾（ASML）法說會將接棒成為下周最受關注的焦點。（路透）

SK海力士赴美掛牌首日大漲13%，重燃投資人對AI交易的熱情，也帶動美股在財報季登場前走高。投資人評估晶片行情是否出現疲態之際，台積電和艾司摩爾（ASML）法說會將接棒成為下周最受關注的焦點。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. SK海力士赴美掛牌首日飆13% 執行長預測記憶體短缺將延續至2030年後

SK 海力士創下美國市場史上最大外國企業發行規模最高紀錄後，周五首日交易大漲 13%。

SK 海力士發行的美國存託憑證（ADR）周五在紐約首日交易收在每股 168.01 美元，低於 170 美元開盤價，但仍遠高於周四定價的 149 美元。即使資料中心支出能否持續的疑慮一度震動晶片股，市場仍順利消化 SK海力士 265億美元的發行案。彭博彙整資料顯示，籌資規模位例史上第三大首發案。

SK 海力士執行長郭魯正接受彭博訪問時說：「我們一直都是景氣循環產業，所以過去本來就有起有落。」但他這次在首次接受美國媒體訪問時也說，如今客戶會主動找SK 海力士洽談長期供應協議。他說：「他們相信短缺情況會持續更久。」他並預測，供應缺口可能延續到 2030 年之後。

2. 蘋果告OpenAI竊商業機密 控前高層要自家員工帶零件面試

蘋果公司10日在加州北區聯邦地區法院控告OpenAI及OpenAI硬體長陳棠育（Tang Yew Tan, 音譯）及技術人員劉暢（Chang Liu, 音譯），指控OpenAI在開發競爭性裝置過程中竊取商業機密。

華爾街日報報導，蘋果指控透過各種方式取得蘋果機密資訊。陳棠育領導OpenAI開發自有裝置，這項關鍵戰略可讓該公司直接接觸消費者，不必再透過蘋果iPhone等其他公司的裝置。陳棠育與劉暢都曾任職蘋果，之後轉投OpenAI。

3. 川普同意伊朗續談但拒絕停火 美方限11日表態 「否則不會太好過」

美國總統川普10日表示，美國同意繼續與伊朗談判，但不會再遵守停火協議。川普政府則要求德黑蘭公開承認荷莫茲海峽處於開放狀態，並停止向商船開火，同時預期伊朗11日表明立場，否則「不會太好過」。

川普8日雖宣布停火「已經結束」，區域調停者過去48小時則持續設法緩和局勢，避免美伊協議全面瓦解。

Axios同時報導，美方已直接並透過區域調停者要求伊朗公開承認荷莫茲海峽開放，並承諾停止向商船開火。

4. 亞銀上修台灣今年GDP成長率1.9個百分點至9.5%

亞洲開發銀行9日調升包含台灣等先進亞太經濟體今年經濟成長率預測，並大幅上修台灣2026年經濟成長預測至9.5%，稱冠亞太，且調幅為全亞太最大，台灣明年的成長率預估仍可達4%，依然是昔日亞洲四小龍最高。

標準普爾旗下中華信評昨日發表2026年台灣年中信用展望，標普將台灣全年GDP年增率預測由6.3％上修至8.2%；受惠於出口與內需穩健貢獻，強勁的AI需求為帶動經濟成長主因。

5. 沙國銷往亞洲油價大降

沙烏地阿拉伯大幅調降8月銷往亞洲的原油官訂售價（OSP），阿拉伯輕原油價格每桶調降11美元，降價金額至少是2000年來最大，且是2020年來首度低於中東基準油價，暗示沙國正進入「保護市場」模式。

各界也關注預料將在未來幾天發布官訂售價的其他中東產油國，是否可能被迫加碼降價，以爭搶客戶。

精華 FAQ

  • 因其美國存託憑證首日大漲13%，顯示投資人仍看好AI帶動的記憶體需求。執行長更預測供應短缺可能延續到2030年後，強化市場對長期景氣的想像。

  • 蘋果指控OpenAI及兩名前蘋果員工在開發競爭性裝置時竊取商業機密。此案不只牽涉人才流動與保密責任，也反映AI公司正加速布局硬體入口，直接爭奪消費者。

  • 亞銀把台灣2026年GDP成長預測大幅上修至9.5%，主因是AI需求推升出口與內需；沙國則大砍8月銷往亞洲油價，顯示為保住市占率，可能引發中東產油國跟進降價。

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