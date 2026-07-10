日本2026最大破產案 支付代行商全東信負債7.7億元

隨著「全東信」宣告破產，中小型商家那些尚未入帳的營業收入，現在恐怕也面臨血本無歸的危機。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本 一家信用卡代收代付服務公司「全東信」陷入經營困境，已於6日進入破產程序。該公司負債總額高達約1259億日圓（約7.78億美元），成為日本2026年最大規模的破產案。

日本放送協會（NHK）、「產經新聞」及「讀賣新聞」報導，「全東信」是一家總部位在大阪市中央區的信用卡代收代付服務公司。該公司的服務模式是先幫信用卡公司代墊應付給餐飲店等商家的營業收入，讓店家能比平常的付款日更早拿到款項，並從中賺取手續費。透過這種代收付服務，「全東信」不斷擴大加盟店規模，2018年時加盟店數更曾高達20萬家。

然而，「全東信」的破產管理人指出，隨著智慧型手機支付普及，自2015年左右起市場競爭愈發激烈，餐飲店等商家也紛紛要求調降手續費，導致該公司最終資金周轉情況惡化。

根據日本信用報告機構「東京商工調查公司」（Tokyo Shoko Research）所取得的破產聲請書指出，仍有63家金融機構對全東信持有未收回貸款。根據「全東信」提交給法院的破產聲請書顯示，在這些金融機構中，銀行約占了30家，其餘則主要為信用合作社等機構。

在法院對「全東信」下達執行破產程序的命令後，與其有業務往來的各地方金融機構紛紛發表聲明，表示恐怕無法收回對「全東信」的債權。

隨著「全東信」宣告破產，餐飲店等商家那些尚未入帳的營業收入，現在恐怕也面臨血本無歸的危機。

對此，日本經濟產業大臣赤澤亮正今天在內閣會議後的記者會上宣布，從今天起，除了將在全國378個政府金融機構等據點設置「特別諮詢窗口」外，還將放寬日本政策金融公庫「安全網貸款」的申請條件，以利商家資金周轉。

此外，為了防止對「全東信」持有應收帳款的中小企業發生連鎖破產情況，經濟產業省也已啟動相關程序，準備適用「安全網保證1號」之措施。

赤澤亮正在記者會上表示：「我們將做好萬全準備，確保企業的資金周轉與經營不受影響。」

此外針對這次事件，經濟產業省目前也已著手研擬特別啟用「全額信用保證制度」，即在一般融資額度之外，由政府全額擔保商家向金融機構申請的貸款。

報導指出，由於「全東信」的資金周轉高度依賴銀行貸款，為了美化財報，該公司涉嫌透過虛報約170億日圓的存款餘額，以及未將積欠加盟店的217億日圓款項列入負債等不正當會計處理來粉飾財務報表。

報導補充，「全東信」這種財務造假行為恐怕從至少20年前就已經開始。

另一方面，該公司的破產管理人表示，本月1日至5日期間，該公司服務的交易件數約有2萬件，交易金額高達約53億日圓。外界擔憂負債總額及債權人數恐將持續增加，尤其個人經營的餐飲店等商家所受衝擊可能進一步擴大。