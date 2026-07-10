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煉油廠及時向全球供貨 非洲首富身價飆漲 意外成伊朗戰爭大贏家

編譯黃淑玲／綜合外電
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奈及利亞企業家丹格特（Aliko Dangote）。（路透）
奈及利亞企業家丹格特（Aliko Dangote）。（路透）

非洲首富、奈及利亞企業家丹格特（Aliko Dangote）因這次伊朗戰爭，意外成為大贏家。

丹格特旗下一座大型煉油廠，因工程延宕、投資額暴增一倍至200億美元，前後花了十年，才終於廠蓋好。煉油廠今年2月正好達到可以發揮全部產能的狀態，而就在2月底伊朗戰爭爆發，煉油廠得以及時向全球供應柴油、航空燃油與汽油，重點是，這些產品不必經由荷莫茲海峽運輸。

今年到目前為止，丹格特所建的這座非洲規模最大煉油廠，所生產的汽油、柴油及航空燃油產量均已增加逾70%。根據標普全球的資料，自4月以來，丹格特煉油廠更已成為全球最大的航空燃油出口商。

因為市場對石油提煉產品的需求激增，彭博億萬富豪指數顯示，69歲的丹格特的身價由今年初至今，增加約48.6億美元，達到約348億美元，全球排名上升到第65。

為進一步把握這波商機，丹格特計劃今年稍晚讓煉油廠先在奈及利亞證券交易所上市，尋求至少500億美元的估值。之後，還希望到海外股市掛牌，地點最有可能選擇美國紐約。

丹格特最初想要興建大型煉油廠，是看到奈及利亞長年存在的困境。奈及利亞做為西非主要產油國，雖然生產大量原油，卻幾乎將所有原油都出口至海外精煉，結果自己國內還要依賴成本高昂的進口燃料。

於是，丹格特再次把自己過去累積龐大財富的創業模式，應用到石油產業。他在1990年代之前，是奈及利亞最大的食糖進口商；之後投入製造業，不僅滿足國內需求，更讓奈及利亞成為食糖出口國。之後，他又在水泥產業成功複製相同模式。現在煉油廠也繳出亮眼成績。

精華 FAQ

  • 因為他的煉油廠剛好在戰事爆發前達到全產能，能即時供應柴油、航空燃油與汽油，而且運輸不必經過荷莫茲海峽，因此在市場供給緊張時搶到大量訂單。

  • 今年以來，這座非洲最大煉油廠的汽油、柴油與航空燃油產量都增加逾70%；根據標普全球資料，自4月起，它更成為全球最大的航空燃油出口商。

  • 他計劃今年稍晚先讓煉油廠在奈及利亞證券交易所上市，目標估值至少500億美元，之後還希望到海外掛牌，最有可能的地點是美國紐約。

伊朗 荷莫茲海峽

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